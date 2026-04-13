  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa devi, Uğurcan Çakır için bu parayla geliyor! Galatasaray'ın cevabı hazır Sadettin Saran kürsüden şampiyonlukla ilgili flaş ifade kullandı, alkış kıyamet koptu Türkiye otomotivde vites yükseltti: İhracat 1,5 milyar doları aştı 21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor! Flaş gelişme: Türkiye'nin sağlık devi sessiz sedasız satıldı İşte sağlık sisteminizi kurutan gizli tehlike: Pekmezi sakın bu şekilde yemeyin Vatandaşlar ilçeye akın etti! Koparmanın cezası 700 bin lira olan çiçeğe yoğun ilgi Bu hastalığa dikkat! Aşısı yok, ilacı yok: Diğer virüslerle birleşince öldürüyor!
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!

Kayseri'de bulunan dev tesisiyle yılda 21 milyon pil üreten askeri alandaki başarısını sivil sektöre taşıdı. Şirket, Çin'e alternatif arayan NATO ülkeleri başta olmak üzere ABD ve Avrupa'ya yüksek teknoloji ihraç ediyor.

#1
Foto - 21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için bataryalar üreten ASPİLSAN, kabiliyetlerini sivil alana da taşıyarak depolanabilir enerji ürünlerini ABD, Güney Kore ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini üreten ASPİLSAN Enerji, afet durumu başta olmak üzere her türlü alanda kullanılabilecek taşınabilir bavul, çanta ve raf tipi bataryalar geliştirdi.

#2
Foto - 21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!

Şirket tarafından 2022 yılında yaklaşık 1,5 milyar lira yatırımla Kayseri'de kurulan Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nin yıllık yaklaşık 21 milyon pil üretebilme kapasitesi bulunuyor. Ürettiği çevreci bataryalarla yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen fabrika, temiz enerji pazarına yönelik yatırımlarla uluslararası işbirliklerini de geliştiriyor.

#3
Foto - 21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!

Depolanabilir enerji konusunda 300'den fazla batarya ile uçak, gemi, insansız hava araçları ve raylı sistemlerin aküsünü de üreterek adından söz ettiren ASPİLSAN, ülke ekonomisine ihracatla katkı da sağlıyor.

#4
Foto - 21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!

"21. YÜZYILIN PETROLÜ"NDE DEĞİŞİMİN SEYİRCİSİ DEĞİL TARAFIYIZ ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, hayırseverlerin yatırımıyla büyüyen ASPİLSAN'ın her gün gücüne güç katarak büyüdüğünü söyledi. Özdemir, yorulmadan her gün koşarak geldikleri iş yerlerinde, her geçen gün daha da büyüyerek devam ettiklerini belirtti.

#5
Foto - 21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!

Ürettikleri ürünlerle Türkiye sınırında kalmadıklarını, dünyaya da açıldıklarını vurgulayan Özdemir, "ASPİLSAN dünyada teknolojilerin müşterisi değil, teknolojilerin kurucusu. Biliyorsunuz depolanabilir enerji 21. yüzyılın petrolü. Biz bu değişimin seyircisi değil, bu değişimin direkt taraflarından biri olmak üzere çalışıyoruz." dedi.

#6
Foto - 21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!

Özdemir, dünyadaki değişime yabancı kalmadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bu değişimi Türkiye'de, dünyada tutup sürükleyen belli başlı kuruluşlardan biri ASPİLSAN Enerji. Biz de yapmış olduğumuz anlaşmalarda teknolojiyi sadece tek taraflı transfer eden değil, aynı zamanda üçüncü ülkelere ihracatını gerçekleştiren bir kuruluşuz. Yakın zamanda Güney Kore'de yaptık. Bu sözleşmede Güney Kore Büyükelçimiz Murat Tamer beyin çok büyük desteklerini gördük. Murat bey, Güney Kore'den Türkiye'ye yapılan teknoloji transferlerinde üçüncü ülkelere çıktılarının ihracat olarak görüntülendiği ilk sözleşmenin ASPİLSAN Enerji tarafından yapıldığını söyledi. Bu bizi gururlandırdı.​

#7
Foto - 21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!

"İHRACAT BİR TİCARET DEĞİL, JEOPOLİTİK DAYANIKLILIKTIR" Bağımsız tedarik zincirinin önemli fabrikalarından birinin ASPİLSAN olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti: "Yine yakın zamanda NATO'nun kendi paydaşları içerisinde kullandığı enerji kaynakları, pil, hücreler, bataryaların Çin'den bağımsız tedarik zincirleriyle üretilmesini istiyor. Önümüzdeki yıllarda, gelecek yıldan başlamak üzere bu yönde çok büyük bir talep var. Biz de başta Romanya, ABD, Avrupa olmak üzere, bu ülkelere yüksek teknoloji ürünleri, gerek yarı mamul elektrot şeklinde gerekse son ürün, hücre ve batarya şeklinde ihracata başladık.

#8
Foto - 21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!

Bu da ASPİLSAN Enerji'nin kritik durumunun uluslararası anlamda bir göstergesi. ASPİLSAN'daki gibi nitelikli bir pil üretim tesisi ve nitelikli personel dünyada sayılı, nadir ve Asya dışına çıktığımız zaman bulunması da imkansız. Halen ABD de dahil o yüksek teşvikler, destek mekanizmalarına rağmen bizim bu fabrikada yaptığımız üretimi yapabilen fabrikaları bulunmuyor. Biz de yine bu ekosistemlere, buradaki pazarlara erişecek anlaşmaları, imzaları attık. Önümüzdeki yıllardan itibaren ihracatla daha çok anılan bir şirket olacağız. Savunma Sanayii Başkanımızın söylediği gibi 'İhracat bir ticaret değil, jeopolitik dayanıklılıktır.' Biz de bu motivasyonla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."/

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

İyi güzel bir üretim ama anlamadığım konu şü ki ithal piller bizim pilden daha ucuz nasıl oluyor zira bizim pillerde gümrük vergisi ve naklıye gibi giderler yokken aynen çinden gelen arsbanın togg dan ucuz olmasını anlamadığım gibi.
TÜM YORUMLARA GİT
Kan donduran olay! Ağabey kardeşinin boğazını kesti
Yerel

Kan donduran olay! Ağabey kardeşinin boğazını kesti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kardeşin tartışması kanlı bitti. Ağabey, kardeşinin boğazını bıçakla keserek ..
Antalya'da şiddetli deprem!
Gündem

Antalya'da şiddetli deprem!

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Siyonist Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Sona Erdi!
Dünya

Siyonist Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Sona Erdi!

Macaristan genel seçimlerinde, Başbakan Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti. Seçimi kaybeden Orban siyoniz..
Ecdada hakaretten gözaltına alınan soytarı özür diledi: Fazla şımardım!
Gündem

Ecdada hakaretten gözaltına alınan soytarı özür diledi: Fazla şımardım!

Gösterisinde müstehcen ifadelerle Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret eden komedyen bozuntusu kadın soytarı gözaltına alınıp serbest bırakıldık..
Taraflara taahhütlerini sürdürme çağrısı yaptı Ateşkese devam
Dünya

Taraflara taahhütlerini sürdürme çağrısı yaptı Ateşkese devam

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İslamabad'da Tahran ile Washington arasında yürütülen görüşmelerde ortak bir çerçeveye ve anla..
"Hedefimiz var" Bakan Bayraktar 70 yıllık rüyayı açıkladı
Ekonomi

“Hedefimiz var" Bakan Bayraktar 70 yıllık rüyayı açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjiyi azami düzeyde kullanan bir Türkiye, doğal gaz ve petrolünü ara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23