21. yüzyıl petrolü Türkiye'de üretiliyor! ABD ve Avrupa almak için sıraya giriyor!

"İHRACAT BİR TİCARET DEĞİL, JEOPOLİTİK DAYANIKLILIKTIR" Bağımsız tedarik zincirinin önemli fabrikalarından birinin ASPİLSAN olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti: "Yine yakın zamanda NATO'nun kendi paydaşları içerisinde kullandığı enerji kaynakları, pil, hücreler, bataryaların Çin'den bağımsız tedarik zincirleriyle üretilmesini istiyor. Önümüzdeki yıllarda, gelecek yıldan başlamak üzere bu yönde çok büyük bir talep var. Biz de başta Romanya, ABD, Avrupa olmak üzere, bu ülkelere yüksek teknoloji ürünleri, gerek yarı mamul elektrot şeklinde gerekse son ürün, hücre ve batarya şeklinde ihracata başladık.