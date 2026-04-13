Bu hastalığa dikkat! Aşısı yok, ilacı yok: Diğer virüslerle birleşince öldürüyor!
Bocavirüs hastalığı ile ilgili uzman isimden dikkat edilmesi gereken tavsiyeler geldi.
Son yıllarda çocuklarda sık görülen ve kış aylarında vefatlara kadar varabilen ağır tablolara yol açan Bocavirüs, aileleri tedirgin etmeye devam ediyor. Grip ile karıştırılan ancak hijyene direnciyle öne çıkan bu sinsi virüs, tek başına hafif seyretse de diğer virüslerle birleştiğinde ölümcül olabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, Merve Kantarcı Çulha'ya yaptığı özel açıklamalarda; aşısı ve kesin ilacı olmayan bu virüse karşı ebeveynlerin hangi belirtilere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. İşte bocavirüs belirtileri ve bu virüsten korunma yöntemleri…
Kış ve ilkbahar aylarında çocuk parkları, kreşler ve okullar sadece neşeyi değil, görünmez bir tehlikeyi de barındırıyor: Bocavirüs. Peki, Bocavirüs belirtileri neler, bocavirüs nasıl bir şey?
İlk kez 2005 yılında tanımlanan bu DNA virüsü, özellikle 6 ay ile 5 yaş arası çocukların solunum yollarını hedef alıyor. Onu diğer kış hastalıklarından ayıran en korkutucu özelliği ise zarfsız yapısı sayesinde yüzeylerde uzun süre canlı kalabilmesi ve vücuda girdiğinde RSV veya COVID-19 gibi diğer virüslerle iş birliği yaparak hastalığın seyrini ağırlaştırması. Gereksiz antibiyotik kullanımının fayda sağlamadığı, henüz aşısının bulunmadığı bu zorlu süreçte; hızlı solunum, morarma ve düşmeyen ateş gibi belirtiler hayati önem taşıyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp hızla kötüleşen durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı," uyarısında bulunuyor. İşte belirtilerinden tedavi yöntemlerine, korunma yollarından acil müdahale gerektiren durumlara kadar Bocavirüs hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...
İlk kez 2005 yılında tanımlanan son yıllarda adı daha da sık duyulmaya başlayan Bocavirüsü özellikle 6 ay ile 5 yaş aralığındaki çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir DNA virüsüdür. En sık görülen tipi HBoV-1 (Human bocavirus tip 1)'dir.
Diğer solunum yolu enfeksiyon nedenlerinden farkı nedir? Grip, RSV, Covid gibi virüslerden Bocavirüsü ayıran en önemli özellik ise sıklıkla çocuklarda enfeksiyona yol açması ve daha da önemlisi başka enfeksiyon etkenlerinin de aynı anda solunum yollarına yerleşmesini sağlayarak hastalık seyrinin daha da kötüleşmesine neden olmasıdır. Bocavirüsü önemli kılan bir diğer unsur ise zarfsız bir yapıya sahip olduğundan temizlik ve hijyen gibi durumlara dirençli olarak uzun zaman bulaşıcı ortamda canlı kalmasıdır. Bocavirüs, çoğu zaman kreşe giden çocuklarda, henüz bağışıklık sistemi tam gelişmemiş olan prematüre bebeklerde, altta yatan böbrek, kalp, akciğer gibi kronik hastalığı olan bebeklerde; kış ve ilkbahar aylarında görülen bir enfeksiyondur.
Bocavirüsün kreşlerde ve okullarda hızlı yayılmasının nedeni sıklıkla damlacık yolu dediğimiz öksürük ve hapşırık ile bulaşmasıdır. Bununla birlikte hasta çocukların solunum yolundaki sekresyonlarının oyuncaklar, ortak kullanılan eşyalar (kalem, silgi, faaliyet araçları gibi), el ve yüzeylere teması ile de hastalık hızla yayılabilmektedir.
Hastalık sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularından burun akıntısı, ateş, öksürük gibi bulgulara neden olurken alt solunum yolu enfeksiyonu bulgularından ise hışıltı, nefes alırken zorlanma ve öksürük krizlerine yol açmaktadır.
Bocavirüsün en ayırt edici özelliği sıklıkla tek başına değil, başka virüslerle birlikte görülmesidir. Bu nedenle RSV enfeksiyonu, grip ve COVID-19 enfeksiyonu gibi eşlik ettiği diğer solunum yolu enfeksiyonlarının daha ağır geçmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle aileler basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunun hızla kötüleşmesi durumunda bu durumun Bocavirüse bağlı olabileceğini akılda tutup en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.
Enfeksiyon sıklıkla tek başına olduğunda hafif ve kendiliğinden geçer. Ancak eşlik eden diğer virüs enfeksiyonlarının varlığı, 2 yaş altındaki çocuklarda seyrin gözlenmesi, kronik hastalık varlığı ve bağışıklık sistemindeki zayıflık durumlarında hastalık daha da ağır seyredebilmektedir. Hastalıktan korunmak için neler yapılmalı ? Bocavirüs hastalığına yönelik geliştirilmiş bir aşı henüz yok. En iyi korunma yöntemi hastalıklı kişi ve onun sekresyonları ile olan teması önlemek.
Ellerin yıkanması, maske takılması, ortak eşya (havlu, kalem, silgi, oyuncak, tabak, çatal, kaşık bardak gibi) kullanımını önlemek ve ortak alanlardaki yüzey temizliğinin yapılması bu virüse yönelik alınması gereken tedbirler arasında.
Hastalığın kesin bir ilacı henüz yok. Gereksiz antibiyotik ve antiviral tedavilerden kaçınılmalıdır. Hastalık seyrini etkileyen tedavideki en önemli unsurlar beslenmenin devamlılığı, yeterli sıvı alınımı, ateşin kontrol edilmesi, sekresyonlarla tıkanan üst solunum yollarının temizliği, ortam havalandırmasının sık yapılması, balgam çıkarmayı kolaylaştıran solunum yollarının nebül tedavileri ile nemlendirilmesi ve temasın önlenmesidir.
Ne zaman ve hangi durumlarda acile başvurulmalıdır ? Nefes almada güçlük, Hızlı solunum,
Morarma, Beslenmede bozukluk, Üçüncü günden sonra ateş düşürücülere cevap vermeyen ateş,
Aşırı halsizlik, Ateşe bağlı kasılma varlığı gibi durumlarda acile başvurulmalıdır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23