Bu hastalığa dikkat! Aşısı yok, ilacı yok: Diğer virüslerle birleşince öldürüyor!

Diğer solunum yolu enfeksiyon nedenlerinden farkı nedir? Grip, RSV, Covid gibi virüslerden Bocavirüsü ayıran en önemli özellik ise sıklıkla çocuklarda enfeksiyona yol açması ve daha da önemlisi başka enfeksiyon etkenlerinin de aynı anda solunum yollarına yerleşmesini sağlayarak hastalık seyrinin daha da kötüleşmesine neden olmasıdır. Bocavirüsü önemli kılan bir diğer unsur ise zarfsız bir yapıya sahip olduğundan temizlik ve hijyen gibi durumlara dirençli olarak uzun zaman bulaşıcı ortamda canlı kalmasıdır. Bocavirüs, çoğu zaman kreşe giden çocuklarda, henüz bağışıklık sistemi tam gelişmemiş olan prematüre bebeklerde, altta yatan böbrek, kalp, akciğer gibi kronik hastalığı olan bebeklerde; kış ve ilkbahar aylarında görülen bir enfeksiyondur.