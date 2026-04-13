Türkiye otomotivde vites yükseltti: İhracat 1,5 milyar doları aştı
Türkiye'nin üretim üssü otomotiv endüstrisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde ‘eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar’ grubunda dev bir rekora imza attı. Ocak-Mart döneminde hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artış göstererek 1 milyar 550 milyon 627 bin dolara ulaştı. Toplam otomotiv ihracatının yüzde 15,7'sini tek başına sırtlayan bu devasa rakam, Türk sanayisinin küresel ticaretteki sarsılmaz gücünü bir kez daha kanıtladı.