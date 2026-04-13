Türkiye otomotivde vites yükseltti: İhracat 1,5 milyar doları aştı

Sektörün, ocak-mart döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu. Geçen yılın ilk 3 ayında 259 milyon 846 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a, bu yılın aynı döneminde yapılan ihracat yüzde 14'lük artışla 296 milyon 18 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada bulunan Fransa'ya yapılan ihracat, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 82,7 yükselişle 120 milyon 542 bin dolardan 220 milyon 286 bin dolara çıktı. Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Almanya'ya ocak-mart döneminde dış satımı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azaldı. Bu ülkeye geçen yıl ocak-mart döneminde 230 milyon 231 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 215 milyon 291 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Dördüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirilen hafif ticari araç-kamyon ihracatı ise yüzde 12 yükselişle 154 milyon 558 bin dolardan 172 milyon 914 bin dolara çıktı.