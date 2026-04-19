Amerikalılar Türkiye'nin SAMP/T teklifini duyurdu! Müzakere turu başladı

Türkiye'nin geliştirdiği Çelik Kubbe programının, farklı menzil ve irtifalarda çalışmak üzere tasarlanmış çok katmanlı hava savunmasını bir araya getirdiği ifade edildi. Bu programın, Korkut ve Sungur gibi kısa menzilli sistemleri, Hisar-A+ ve Hisar-O gibi orta menzilli sistemleri ve Roketsan ile TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve 150 km'yi aşan menzile sahip Siper füzesi gibi uzun menzilli önleme sistemlerini entegre ettiği aktarıldı.