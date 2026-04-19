Amerikalılar Türkiye'nin SAMP/T teklifini duyurdu! Müzakere turu başladı
ABD basını, Çelik Kubbe'yi geliştirmede büyük bir mesafe kaydeden Türkiye'nin SAMP-T teklifini açıkladı. Haberde, müzakerelerin başladığı bildirildi.
Star'ın ABD merkezli Defense News'ten aktardığı habere göre, uzun menzilli hava savunma sistemlerine dünyanın ilgisinin arttığı bir dönemde Türkiye'nin SAMP/T hava ve füze savunma sistemini satın almak ve ortak üretmek için İtalya ile yeni bir müzakere turuna başladığı belirtildi.
Aynı zamanda Ankara'nın, yabancı sistemleri yeni yerli unsurlarla birleştirerek Çelik Kubbe hava savunma mimarisinin geliştirilmesini hızlandırmayı planladığı aktarıldı.
Görüşme aşamasındaki SAMP /T sisteminin, Eurosam tarafından geliştirilen ve Aster 30 önleyici füzesini kullanarak uçakları, seyir füzelerini ve taktik balistik füzeleri etkisiz hale getirmek üzere tasarlanmış, Fransız-İtalyan ortak yapımı karasal bir hava savunma sistemi olduğu ifade edildi.
Daha yeni SAMP/T NG konfigürasyonunun ise, 150 km'ye kadar mesafedeki hedeflere ulaşabilen ve yüksek hızlı tehditleri önleyebilen Aster 30 B1NT füzesini kullandığı, Thales Ground Fire 300 veya Leonardo Kronos GM HP gibi AESA radar sistemlerine dayandığı vurgulandı.
Her iki radar da 360 derecelik tam kapsama alanı ve yüzlerce hedefi aynı anda takip edebilme yeteneği sağlarken, her batarya tipik olarak her biri sekiz füze taşıyan 4 ila 6 kamyon üstü fırlatma rampasından oluşur ve standartlaştırılmış veri bağlantıları ve angajman protokolleri aracılığıyla NATO komuta ağlarına entegre edilir.
Türkiye'nin geliştirdiği Çelik Kubbe programının, farklı menzil ve irtifalarda çalışmak üzere tasarlanmış çok katmanlı hava savunmasını bir araya getirdiği ifade edildi. Bu programın, Korkut ve Sungur gibi kısa menzilli sistemleri, Hisar-A+ ve Hisar-O gibi orta menzilli sistemleri ve Roketsan ile TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve 150 km'yi aşan menzile sahip Siper füzesi gibi uzun menzilli önleme sistemlerini entegre ettiği aktarıldı.
Çelik Kubbe'nin ayrıca HERİKKS gibi komuta ve kontrol sistemlerini, RADNET aracılığıyla veri entegrasyonunu, yapay zeka destekli karar alma süreçlerini ve elektronik savaş bileşenlerini de içerdiği dile getirildi. Haberde, Roma ile Ankara arasında anlaşma sağlanması halinde SAMP/T savunma sisteminin Çelik Kubbe'ye uygun hale getirilip kullanılacağının altı çizildi.
