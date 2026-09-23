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Amerikalılar Türkiye'nin kritik petrol sahasında harekete geçti: Resmen kuruyorlar

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Amerikalılar Türkiye'nin kritik petrol sahasında harekete geçti: Resmen kuruyorlar

Transatlantic Petroleum, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan kritik petrol sahasında önemli bir hamleye hazırlanıyor. Detaylar belli oldu.

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Foto - Amerikalılar Türkiye'nin kritik petrol sahasında harekete geçti: Resmen kuruyorlar

Amerikan Transatlantic Petroleum Ltd. Şirketinin Türkiye kolu olan Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A. Ş. Şirketi tarafından Diyarbakır İli, Sur İlçesi Yeniev Mahallesi mevkiinde Yenievler Doğal Gaz İşleme, Depolama ve LPG Ayrıştırma Tesisi kurulması planlanıyor. 

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Foto - Amerikalılar Türkiye'nin kritik petrol sahasında harekete geçti: Resmen kuruyorlar

Proje ile Yenievler Petrol Sahasında ham petrol üretimi sırasında elde edilen ilişkili doğal gazın işlenerek ekonomik olarak değerlendirilmesi ve doğal gaz içerisinde bulunan LPG bileşenlerinin ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

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Foto - Amerikalılar Türkiye'nin kritik petrol sahasında harekete geçti: Resmen kuruyorlar

Yaklaşık 35 milyon lira değerindeki proje kapsamında ARİ/TRS/K/M44-b2-1 ruhsat nolu alanda çalışma yürütülecek. Üretim sırasında ham doğalgaz içerisinde bulunan ağır hidrokarbonlar kontrollü şekilde ayrıştırılacak, elde edilen doğalgaz gerekli kalite kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanacak ve BOTAŞ iletim sistemine sevk edilecek. Ayrıştırılan propan ve bütan fraksiyonları ise LPG ürünü olarak depolanacak ve ticari ürün olarak değerlendirilecek.

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Foto - Amerikalılar Türkiye'nin kritik petrol sahasında harekete geçti: Resmen kuruyorlar

Petrol lokasyonlarında açığa çıkan gazlar; lokasyon alanlarından kurulacak tesise aktarılması 6” (152,4 mm)’lik ve 3.000 metre uzunluğunda boru hattıyla sağlanacak. Kurulacak olan bu boru hatları max. 288.000 m3 /gün gazı aktarabilecek şekilde dizayn edilecek.

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Foto - Amerikalılar Türkiye'nin kritik petrol sahasında harekete geçti: Resmen kuruyorlar

Bu alan içerisinde kurulacak tesisten elde edilecek, doğal gaz ile LPG; yaklaşık olarak 1.200 metre mesafede kurulacak olan BOTAŞ’a ait Vana Odasına beslenecek.

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Foto - Amerikalılar Türkiye'nin kritik petrol sahasında harekete geçti: Resmen kuruyorlar

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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Yorumlar

Neco

Türkiye kendi cikaramiyormu.ne alaka.hem yerlilikten bahsediyorlar hem Amerikalıları içimize sokuyorlar.onlar sayede petrolmu çıkarak orada fitne çıkarmayacak mi.bu ülkeyi yonetenleri anlamıyorum.kesin birileri bu işten nemalaniyor
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