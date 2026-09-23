Amerikalılar Türkiye'nin kritik petrol sahasında harekete geçti: Resmen kuruyorlar
Transatlantic Petroleum, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan kritik petrol sahasında önemli bir hamleye hazırlanıyor. Detaylar belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Transatlantic Petroleum, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan kritik petrol sahasında önemli bir hamleye hazırlanıyor. Detaylar belli oldu.
Amerikan Transatlantic Petroleum Ltd. Şirketinin Türkiye kolu olan Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A. Ş. Şirketi tarafından Diyarbakır İli, Sur İlçesi Yeniev Mahallesi mevkiinde Yenievler Doğal Gaz İşleme, Depolama ve LPG Ayrıştırma Tesisi kurulması planlanıyor.
Proje ile Yenievler Petrol Sahasında ham petrol üretimi sırasında elde edilen ilişkili doğal gazın işlenerek ekonomik olarak değerlendirilmesi ve doğal gaz içerisinde bulunan LPG bileşenlerinin ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.
Yaklaşık 35 milyon lira değerindeki proje kapsamında ARİ/TRS/K/M44-b2-1 ruhsat nolu alanda çalışma yürütülecek. Üretim sırasında ham doğalgaz içerisinde bulunan ağır hidrokarbonlar kontrollü şekilde ayrıştırılacak, elde edilen doğalgaz gerekli kalite kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanacak ve BOTAŞ iletim sistemine sevk edilecek. Ayrıştırılan propan ve bütan fraksiyonları ise LPG ürünü olarak depolanacak ve ticari ürün olarak değerlendirilecek.
Petrol lokasyonlarında açığa çıkan gazlar; lokasyon alanlarından kurulacak tesise aktarılması 6” (152,4 mm)’lik ve 3.000 metre uzunluğunda boru hattıyla sağlanacak. Kurulacak olan bu boru hatları max. 288.000 m3 /gün gazı aktarabilecek şekilde dizayn edilecek.
Bu alan içerisinde kurulacak tesisten elde edilecek, doğal gaz ile LPG; yaklaşık olarak 1.200 metre mesafede kurulacak olan BOTAŞ’a ait Vana Odasına beslenecek.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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