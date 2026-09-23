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Rozeti takacağı tarih bile verildi! AK Parti’ye geçeceği söylenen o başkan telefonlara çıkmıyor

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Rozeti takacağı tarih bile verildi! AK Parti’ye geçeceği söylenen o başkan telefonlara çıkmıyor

CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddialar İzmir yerel siyasetinde deprem etkisi oluştururken, yaklaşan 28 Eylül'deki İl Başkanları Toplantısı'nda rozet takacağı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından kendisini arayan parti milletvekillerinin telefonlarına dahi yanıt vermeyen Yıldız'ın çağrıları özel bir danışmana yönlendirmesi soru işaretlerini artırdı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme taşıdığı bu gizemli sessizlik, Ankara ve İzmir kulislerinde hareketliliği doruk noktasına çıkardı.

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Foto - Rozeti takacağı tarih bile verildi! AK Parti’ye geçeceği söylenen o başkan telefonlara çıkmıyor

İzmir yerel siyasetinde bir süredir konuşulan belediye başkanlarının parti değiştireceği yönündeki kulis bilgileri yeniden ısındı. CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti saflarına katılacağına dair iddialar, yeni gelişmelerle birlikte siyaset gündeminin üst sıralarına yerleşti.

#2
Foto - Rozeti takacağı tarih bile verildi! AK Parti’ye geçeceği söylenen o başkan telefonlara çıkmıyor

Gazeteci İsmail Saymaz’ın ortaya attığı son iddialara göre, Yıldız'ın AK Parti'ye katılımı için takvim netleşti. İddiaya göre Çiğli Belediye Başkanı, 28 Eylül'de düzenlenecek olan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda parti rozetini takacak.

#3
Foto - Rozeti takacağı tarih bile verildi! AK Parti’ye geçeceği söylenen o başkan telefonlara çıkmıyor

Son iddiaların ardından Yıldız'ın takındığı tutum ise soru işaretlerini artırdı. Kendisine ulaşmak isteyen Yeni Partili milletvekillerinin ve basın mensuplarının çağrılarına yanıt vermediği öne sürülen Yıldız’ın, telefonlarına gelen aramaları danışmanına yönlendirdiği belirtiliyor.

#4
Foto - Rozeti takacağı tarih bile verildi! AK Parti’ye geçeceği söylenen o başkan telefonlara çıkmıyor

Konuyu sosyal medya hesabından gündeme taşıyan İsmail Saymaz, Yıldız'a ulaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti. Yaklaşık beş saat boyunca dönüş beklemesine rağmen yalnızca danışmanıyla görüşebildiğini belirten Saymaz, danışmanın "Başkanın özel ve gizli bir hattı var ama bu numarayı paylaşamam" şeklinde bir yanıt verdiğini aktardı.

#5
Foto - Rozeti takacağı tarih bile verildi! AK Parti’ye geçeceği söylenen o başkan telefonlara çıkmıyor

Yıldız'ın, iddialara ilişkin henüz sessizliğini koruyor olması da siyaset kulislerindeki hareketliliği tırmandırıyor.

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