Rozeti takacağı tarih bile verildi! AK Parti’ye geçeceği söylenen o başkan telefonlara çıkmıyor

Konuyu sosyal medya hesabından gündeme taşıyan İsmail Saymaz, Yıldız'a ulaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti. Yaklaşık beş saat boyunca dönüş beklemesine rağmen yalnızca danışmanıyla görüşebildiğini belirten Saymaz, danışmanın "Başkanın özel ve gizli bir hattı var ama bu numarayı paylaşamam" şeklinde bir yanıt verdiğini aktardı.