Rozeti takacağı tarih bile verildi! AK Parti’ye geçeceği söylenen o başkan telefonlara çıkmıyor
CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddialar İzmir yerel siyasetinde deprem etkisi oluştururken, yaklaşan 28 Eylül'deki İl Başkanları Toplantısı'nda rozet takacağı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından kendisini arayan parti milletvekillerinin telefonlarına dahi yanıt vermeyen Yıldız'ın çağrıları özel bir danışmana yönlendirmesi soru işaretlerini artırdı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme taşıdığı bu gizemli sessizlik, Ankara ve İzmir kulislerinde hareketliliği doruk noktasına çıkardı.