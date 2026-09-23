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Okulu kan gölüne çeviren 15’lik caninin odasından bakın neler çıktı? Manisa’daki dehşet veren notlar resmen kan dondurdu

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Okulu kan gölüne çeviren 15’lik caninin odasından bakın neler çıktı? Manisa’daki dehşet veren notlar resmen kan dondurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili derinleştirilen soruşturmada, 15 yaşındaki şüphelinin odasında kurguladığı "Sosyalist Komünist Parti" manifestosu ve Nazi amblemlerinin yanı sıra dikkat çekici notlara ulaşıldı. Şüphelinin popüler dijital platform Netflix'te yayımlanan "You" dizisindeki katil karakter Joe Goldberg'e duyduğu hayranlığı kağıda döktüğü belirlenirken, olayla ilgili anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıdan bir süre önce kuzenine tüfekle eylem yapacağını söylediği ancak çevresindekilerin bunu ciddiye almadığı ortaya çıkan zanlının telefonunun sıfırlanmış olduğu tespit edildi.

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Foto - Okulu kan gölüne çeviren 15’lik caninin odasından bakın neler çıktı? Manisa’daki dehşet veren notlar resmen kan dondurdu

Manisa’nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma derinleştirilirken, olay öncesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüpheli Halil O.’nun annesi, babası, dedesi, anneannesi, 3 halasının oğlu ile fişekleri sattığı belirtilen av bayisinin sahibi gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeyle zanlıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.

#2
Foto - Okulu kan gölüne çeviren 15’lik caninin odasından bakın neler çıktı? Manisa’daki dehşet veren notlar resmen kan dondurdu

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Halil O.’nun saldırıdan yaklaşık 1 ay önce, gözaltına alınan 3 halasının oğlundan birine tüfekle eylem gerçekleştireceğini söylediği belirlendi. Ancak bu sözlerin ciddiye alınmadığı ve gülünüp geçildiği tespit edildi. Zanlının saldırı öncesinde diğer iki halasının oğluyla birlikte tüfekle atış talimi yaptığı da soruşturma dosyasına yansıdı.

#3
Foto - Okulu kan gölüne çeviren 15’lik caninin odasından bakın neler çıktı? Manisa’daki dehşet veren notlar resmen kan dondurdu

Soruşturmada 15 yaşındaki şüphelinin saldırı öncesinde anneannesinden aldığı 600 TL ile bir av bayisinden fişek satın aldığı belirlendi. Saldırıda kullanılan av tüfeğinin ise anneannesinin üzerine kayıtlı olduğu ve şüphelinin silahı dedesinin evinden aldığı tespit edildi. Halil O.’nun yaşadığı yerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli not ve materyaller ele geçirildi. Zanlının notlarında “Sosyalist Komünist Parti” adıyla bir yapı kurguladığı, toplumsal sorunlara ilişkin notlar tuttuğu ve bir manifesto kaleme aldığı belirlendi. Odada Nazi amblemi de bulunurken, şüphelinin İngiliz Marksist tarihçi Eric John Ernest Hobsbawm’ın fikirleri ve eserlerinden etkilendiği tespit edildi.

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Foto - Okulu kan gölüne çeviren 15’lik caninin odasından bakın neler çıktı? Manisa’daki dehşet veren notlar resmen kan dondurdu

Sabah’ta yer alan habere göre, Halil O.’nun Netflix’te yayımlanan “You” dizisindeki Joe Goldberg karakterine hayranlık duyduğunu gösteren notlara da ulaşıldı. Saldırı öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirtilen şüphelinin telefonu incelemeye alındı.

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