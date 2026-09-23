Okulu kan gölüne çeviren 15’lik caninin odasından bakın neler çıktı? Manisa’daki dehşet veren notlar resmen kan dondurdu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili derinleştirilen soruşturmada, 15 yaşındaki şüphelinin odasında kurguladığı "Sosyalist Komünist Parti" manifestosu ve Nazi amblemlerinin yanı sıra dikkat çekici notlara ulaşıldı. Şüphelinin popüler dijital platform Netflix'te yayımlanan "You" dizisindeki katil karakter Joe Goldberg'e duyduğu hayranlığı kağıda döktüğü belirlenirken, olayla ilgili anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıdan bir süre önce kuzenine tüfekle eylem yapacağını söylediği ancak çevresindekilerin bunu ciddiye almadığı ortaya çıkan zanlının telefonunun sıfırlanmış olduğu tespit edildi.