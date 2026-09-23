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Ahmed El Şara'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Erdoğan konuşurken bakın ne yaptı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ahmed El Şara'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Erdoğan konuşurken bakın ne yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'de tarihi mesajlar verirken Suriye lideri Ahmed El Şara'nın takındığı tavır eleştirilere neden oldu.

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Foto - Ahmed El Şara'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Erdoğan konuşurken bakın ne yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara büyük bir skandala imza attı.

#2
Foto - Ahmed El Şara'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Erdoğan konuşurken bakın ne yaptı

Erdoğan'ın dünya liderlerine hitap ettiği sırada salonda bulunan Şara'nın cep telefonuyla ilgilendiği görüldü. Şara'nın uzun süre ekrana bakması, Erdoğan'ın konuşmasını takip etmediği izlenimi oluşturdu.

#3
Foto - Ahmed El Şara'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Erdoğan konuşurken bakın ne yaptı

Görüntüyü daha dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise Türkiye'nin Suriye'deki yeni yönetime verdiği destek oldu. Ankara, Suriye'nin istikrara kavuşması ve yeniden yapılanması konusunda desteğini birçok kez dile getirirken Erdoğan da BM konuşmasında Suriye'ye ilişkin mesajlar verdi.

#4
Foto - Ahmed El Şara'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Erdoğan konuşurken bakın ne yaptı

Erdoğan'ın kürsüde olduğu anlarda Şara'nın telefonuyla ilgilenmesi, özellikle Türkiye'nin Suriye'ye verdiği destek üzerinden tartışıldı. Şara'nın o anlarda telefonuyla neden ilgilendiğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

#5
Foto - Ahmed El Şara'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Erdoğan konuşurken bakın ne yaptı

Şara'nın Erdoğan kürsüdeyken sergilediği bu söz konusu tavır, “skandal görüntü” yorumlarına neden oldu.

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