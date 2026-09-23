Ahmed El Şara'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Erdoğan konuşurken bakın ne yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'de tarihi mesajlar verirken Suriye lideri Ahmed El Şara'nın takındığı tavır eleştirilere neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'de tarihi mesajlar verirken Suriye lideri Ahmed El Şara'nın takındığı tavır eleştirilere neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara büyük bir skandala imza attı.
Erdoğan'ın dünya liderlerine hitap ettiği sırada salonda bulunan Şara'nın cep telefonuyla ilgilendiği görüldü. Şara'nın uzun süre ekrana bakması, Erdoğan'ın konuşmasını takip etmediği izlenimi oluşturdu.
Görüntüyü daha dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise Türkiye'nin Suriye'deki yeni yönetime verdiği destek oldu. Ankara, Suriye'nin istikrara kavuşması ve yeniden yapılanması konusunda desteğini birçok kez dile getirirken Erdoğan da BM konuşmasında Suriye'ye ilişkin mesajlar verdi.
Erdoğan'ın kürsüde olduğu anlarda Şara'nın telefonuyla ilgilenmesi, özellikle Türkiye'nin Suriye'ye verdiği destek üzerinden tartışıldı. Şara'nın o anlarda telefonuyla neden ilgilendiğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.
Şara'nın Erdoğan kürsüdeyken sergilediği bu söz konusu tavır, “skandal görüntü” yorumlarına neden oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23