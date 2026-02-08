  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Yaparsan böyle eser yapımında takoz olanların sesini keser! Hava yolunun üssü İstanbul Havalimanı
Cem Kaya

Yaparsan böyle eser yapımında takoz olanların sesini keser! Hava yolunun üssü İstanbul Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi. Söz konusu ayda İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarını kullanan yolcu sayısının 11,1 milyonu aştığını dile getiren Uraloğlu, “Havayolunu tercih eden neredeyse her iki yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarından seyahat etti.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından hazırlanan 2026 yılı Ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

BİR AYDA 17,7 MİLYON YOLCU Bakan Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 68 bin 371, dış hatlarda ise 62 bin 749 olduğuna dikkati çekerek “Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 179 bin 78’e ulaştı. Ocak ayında hizmet verilen uçak trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 1,8 artış meydana geldi.” açıklamasında bulundu.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarındaki yolcu trafiğine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yılın ilk ayında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 200 bin 145, dış hat yolcu trafiği 9 milyon 572 bin 922 oldu. Ocak ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verdik. 2026 yılının Ocak ayında hizmet verilen yolcu trafiği geçen yılının aynı ayı ile kıyaslandığında direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,6 artış gerçekleşti. Havalimanları yük trafiği ise iç hatlarda 75 bin 621 ton, dış hatlarda 326 bin 245 ton olmak üzere toplamda 401 bin 866 tona ulaştı.”

İSTANBUL HAVALİMANI BİR AYDA 6 MİLYON 910 BİN 808 YOLCUYA HİZMET VERDİ İstanbul Havalimanı’na ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 265, dış hatlarda 35 bin 825 olmak üzere toplamda 45 bin 90’a ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 329 bin 833, dış hatlarda 5 milyon 580 bin 975 olmak üzere toplamda 6 milyon 910 bin 808 yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 7 artış gösterdi.” ifadesini kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise Ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda 14 bin 209 olmak üzere toplamda 23 bin 688 olarak gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 752 bin 332, dış hatlarda 2 milyon 437 bin 642 olmak üzere toplamda 4 milyon 189 bin 974 oldu. 2026 yılının Ocak ayında hizmet verilen toplam yolcu trafiği de 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 14 artış gösterdi. Böylece İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nı bir ayda kullanan yolcu sayısı 11,1 milyonu aştı. Havayolunu tercih eden neredeyse her iki yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarından seyahat etti. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise bin 862 uçak trafiği gerçekleşti.”

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ HAVALİMANLARINDA BİR AYDA 2 MİLYON 285 BİN 422 YOLCU AĞIRLANDI Ocak ayında; turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 1 milyon 446 bin 366, dış hatlarda 839 bin 56 olmak üzere toplamda 2 milyon 285 bin 422 yolcu trafiği; iç hatlarda 10 bin 418, dış hatlarda 6 bin 321 olmak üzere toplamda 16 bin 739 uçak trafiği gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yılın ilk ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 978 bin 647, Antalya Havalimanı’nda 1 milyon 74 bin 277, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 89 bin 53 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 108 bin 763 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 34 bin 682 yolcu trafiği gerçekleşti.”

