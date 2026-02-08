Yaparsan böyle eser yapımında takoz olanların sesini keser! Hava yolunun üssü İstanbul Havalimanı

“Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 752 bin 332, dış hatlarda 2 milyon 437 bin 642 olmak üzere toplamda 4 milyon 189 bin 974 oldu. 2026 yılının Ocak ayında hizmet verilen toplam yolcu trafiği de 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 14 artış gösterdi. Böylece İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nı bir ayda kullanan yolcu sayısı 11,1 milyonu aştı. Havayolunu tercih eden neredeyse her iki yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarından seyahat etti. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise bin 862 uçak trafiği gerçekleşti.”