Yaparsan böyle eser yapımında takoz olanların sesini keser! Hava yolunun üssü İstanbul Havalimanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi. Söz konusu ayda İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarını kullanan yolcu sayısının 11,1 milyonu aştığını dile getiren Uraloğlu, “Havayolunu tercih eden neredeyse her iki yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarından seyahat etti.” dedi.