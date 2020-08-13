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Sağlık
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Aman dikkat! Kavun yedikten sonra bunu yaparsanız...

2020-08-13 21:39:12
Aman dikkat! Kavun yedikten sonra bunu yaparsanız...

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kavunun birçok rahatsızlığa iyi geldiği öğrenildi.

#1
Foto - Kavunu yanık olan yere sürdüğünüzde iyileştirme özelliği bulunuyor.

Kavunu yanık olan yere sürdüğünüzde iyileştirme özelliği bulunuyor.

#2
Foto - Bunun yanında uyku düzenini sağlıyor.

Bunun yanında uyku düzenini sağlıyor.

#3
Foto - Kansız olanlara doktorlar tarafından öneriliyor.

Kansız olanlara doktorlar tarafından öneriliyor.

#4
Foto - Karpuz ile kıyaslandığında hazmı biraz zor ve bu yüzden ölçülü tüketilmesi gerekiyor.

Karpuz ile kıyaslandığında hazmı biraz zor ve bu yüzden ölçülü tüketilmesi gerekiyor.

#5
Foto - Muz ise yaralara iyi gelmesiyle dikkat çekiyor. Vücudunuza kıymık battığında muz koyup bandajla kapatırsanız yaraya iyi gelir.

Muz ise yaralara iyi gelmesiyle dikkat çekiyor. Vücudunuza kıymık battığında muz koyup bandajla kapatırsanız yaraya iyi gelir.

#6
Foto - Maydanoz ise ağız kokusuna iyi geliyor. Maydanoz nefesi yenileyici özelliği taşıyor.

Maydanoz ise ağız kokusuna iyi geliyor. Maydanoz nefesi yenileyici özelliği taşıyor.

#7
Foto - İBN-İ kavun ile ilgili, “Kavun çekirdeğini ezin ve üstüne temiz soğuk su ilave edin, iyice karıştırın ve yarım bardak yemekten önce tüketin. Bu karışımı haftada üç defa yapmanız yeterli. Bu Sıvı yağları parçalar ve zayıflamaya yardımcı olur” tavsiyesinde bulunuyor.

İBN-İ kavun ile ilgili, “Kavun çekirdeğini ezin ve üstüne temiz soğuk su ilave edin, iyice karıştırın ve yarım bardak yemekten önce tüketin. Bu karışımı haftada üç defa yapmanız yeterli. Bu Sıvı yağları parçalar ve zayıflamaya yardımcı olur” tavsiyesinde bulunuyor.

#8
Foto - Kavunun genel olarak diğer meyvelerle tüketilmemesi gerekiyor. Kavundan sonra soğuk su içilmemesi ve kefir, yoğurt ve süt gibi ürünlerin tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Annelerde dikkat etmeli. Kavun anne sütü ile çocuğunuzun midesini bozabilir.

Kavunun genel olarak diğer meyvelerle tüketilmemesi gerekiyor. Kavundan sonra soğuk su içilmemesi ve kefir, yoğurt ve süt gibi ürünlerin tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Annelerde dikkat etmeli. Kavun anne sütü ile çocuğunuzun midesini bozabilir.

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