Aman dikkat! Kavun yedikten sonra bunu yaparsanız...

İBN-İ kavun ile ilgili, “Kavun çekirdeğini ezin ve üstüne temiz soğuk su ilave edin, iyice karıştırın ve yarım bardak yemekten önce tüketin. Bu karışımı haftada üç defa yapmanız yeterli. Bu Sıvı yağları parçalar ve zayıflamaya yardımcı olur” tavsiyesinde bulunuyor.