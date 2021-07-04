Aman dikkat! İşte Facebook şifresi çalan 9 Android uygulaması

Google Play Store’da yer alan ve kullanıcıların Facebook hesaplarını ele geçiren ve milyonlarca kişinin indirdiği 9 uygulama mağazadan kaldırıldı. oogle’ın uygulama mağazası Play Store, milyarlarca Android kullanıcısının ihtiyaçlarını giderdiği bir Pazar yeri haline geldi. Binlerce kullanışlı uygulamanın yer aldığı Play Store’da maalesef zararlı uygulamalar da bulunuyor. Ayrıca kendisini zararsız olarak gösteren uygulamalar kullanıcılara virüs bulaştırıp hesaplarını çalabiliyor. Google ise kendini masum gibi göstererek kullanıcıların Facebook bilgilerini çalan 9 adet uygulamayı Google Play Store’dan kaldırdı. Uygulamaların toplam indirme sayısı 5,8 milyonu geçmişti. Bu tehlikeli uygulamaları tarayan ve işleyiş şekillerini çözen firma ise ünlü güvenlik firması Dr. Web oldu. Dr. Web araştırmacılarının açıklamasına göre uygulama, telefona kurulduğu andan itibaren zararlı yazılımını çalıştırmaya başlıyor ve sunucudan gerekli verileri çekiyor. Ardından Facebook ile giriş yapacağınız herhangi bir uygulamada açılan pencerenin içine bir kod yerleştirerek kullanıcı adı ve şifrenizi topluyor. Buna ek olarak giriş yaptığınız anda çerezlerinizi de çalan yazılım, bu bilgileri ve çerezleri bilgisayar korsanlarına satıyor.