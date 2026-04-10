Sağlık
Çok konuşulacak detaylara aman dikkat artık! Tütün yanında halt yemiş...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Çok konuşulacak detaylara aman dikkat artık! Tütün yanında halt yemiş...

Elektronik sigaranın bu detaylarına artık kulak verme zamanı...

Foto - Çok konuşulacak detaylara aman dikkat artık! Tütün yanında halt yemiş...

Elektronik sigaralar alışagelmiş tütün ürünlerinden çok daha zararlı. Kullanımının kolay olması ve aroma kokusu nedeniyle kullanım sıklığı çok fazla. Peki elektronik sigaradan neden uzak durulmalı?

Foto - Çok konuşulacak detaylara aman dikkat artık! Tütün yanında halt yemiş...

Modern tasarımların ve tatlı aromaların arkasına saklanan zehirli kokteyl gün yüzüne çıktı. Yapılan son araştırmalar, e-sigaranın sadece bir bağımlılık değil, doğrudan hayati organları hedef alan bir tehdit olduğunu kanıtlıyor.

Foto - Çok konuşulacak detaylara aman dikkat artık! Tütün yanında halt yemiş...

Son yıllarda geleneksel sigaraya bir alternatif olarak sunulan ve toplumda "daha az zararlı" olduğu algısıyla yaygınlaşan elektronik sigaralar (e-sigara), modern tıbbın merceği altında.

Foto - Çok konuşulacak detaylara aman dikkat artık! Tütün yanında halt yemiş...

Uzmanlar, renkli aromaların ve modern tasarımların arkasında ciddi sağlık risklerinin gizlendiği konusunda uyarıyor. E-sigaralar, sanılanın aksine sadece su buharı üretmez. Cihazın içindeki likit ısıtıldığında ortaya çıkan aerosol; formaldehit, akrolein ve aseton gibi toksik maddeler içerir.

Foto - Çok konuşulacak detaylara aman dikkat artık! Tütün yanında halt yemiş...

Ayrıca, likitlere tat veren aromatik kimyasalların akciğer dokusunda iltihaplanmaya yol açtığı kanıtlanmıştır. Özellikle "patlamış mısır akciğeri" olarak bilinen Bronşiolitis Obliterans hastalığı, bu aromaların içindeki diasetil maddesiyle doğrudan ilişkilidir.

Foto - Çok konuşulacak detaylara aman dikkat artık! Tütün yanında halt yemiş...

Dünya genelinde rapor edilen EVALI (E-sigara veya Buharlama Ürünleri Kullanımına Bağlı Akciğer Hasarı), bu cihazların en somut tehlikesidir. Akciğerlerde ağır hasara ve solunum yetmezliğine yol açan bu durum, kısa süreli kullanımda bile hayati risk oluşturabilmektedir.

Foto - Çok konuşulacak detaylara aman dikkat artık! Tütün yanında halt yemiş...

E-sigaraların içindeki nikotin, kalp atış hızını artırarak tansiyonu yükseltir.

E-sigaraların içindeki nikotin, kalp atış hızını artırarak tansiyonu yükseltir.

Araştırmalar, e-sigara kullanımının damar sertliğine ve kalp krizi riskine zemin hazırladığını göstermektedir.

Araştırmalar, e-sigara kullanımının damar sertliğine ve kalp krizi riskine zemin hazırladığını göstermektedir.

Ayrıca, bu ürünlerin dumanına maruz kalan "pasif içiciler" de en az kullanıcılar kadar kimyasal tehdit altındadır.

Ayrıca, bu ürünlerin dumanına maruz kalan "pasif içiciler" de en az kullanıcılar kadar kimyasal tehdit altındadır.

Aromalı seçeneklerle gençleri hedef alan bu ürünler, beyin gelişimi devam eden bireylerde kalıcı bilişsel hasarlara ve öğrenme güçlüklerine neden olmaktadır.

Foto - Çok konuşulacak detaylara aman dikkat artık! Tütün yanında halt yemiş...

Uzmanlar, e-sigaranın sigarayı bırakma aracı olmaktan ziyade, tütün bağımlılığına açılan bir "geçiş kapısı" olduğunu vurguluyor.

Sıklaştı

Bu aralar bu elektronik sigara denen illeti kullananları çok sık görmeye başladım. Bilhassa genç kızlar çok tercih ediyor bunu sanki.
