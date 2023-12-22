Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Gün içinde ortaya çıktığında günlük hayatı zorlaştıran hafıza sorunları, bazen yaşa bağlı ortaya çıksa da bazen hastalık habercisi olarak gelişir. Uzmanlar, unutkanlık ve hafıza sorunlarına karşı bilişsel fonksiyonları güçlendiren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyan besinler, genel sağlığı da koruyor. İşte tükettiğiniz andan itibaren hafızayı güçlendiren besinler...