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Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

2023-12-22 16:48:59
Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Gün içinde ortaya çıktığında günlük hayatı zorlaştıran hafıza sorunları, bazen yaşa bağlı ortaya çıksa da bazen hastalık habercisi olarak gelişir. Uzmanlar, unutkanlık ve hafıza sorunlarına karşı bilişsel fonksiyonları güçlendiren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyan besinler, genel sağlığı da koruyor. İşte tükettiğiniz andan itibaren hafızayı güçlendiren besinler...

#1
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

En sık karşılaşılan problemlerden biri hafıza sorunlarıdır. Gün içinde yaşanan unutkanlık, dalgınlık gibi sorunlar yaşamı zorlaştırır aynı zamanda bazı sağlık sorunlarının sinyalcisidir.

#2
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Hafızanın, yaşla birlikte zayıflaması birçok insan tarafından normal kabul edilir. Ancak bazı durumlarda hafıza sorunları yaştan bağımsız olarak ortaya çıkar. Hem yaşlanmaya balı ortaya çıkan hem de yaş almadan bağımsız gelişen unutkanlığı önlemek mümkün.

#3
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Unutkanlığı önlemenin en etkili yolu doğru besinleri tüketmek. Hafızayı güçlendiren besinlerin içerisinde bol miktarda B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar bulunur.

#4
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

#5
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Yaban Mersini: Bol miktarda C vitamini içeren yaban mersini, hafıza sorunlarını bitiriyor.

#6
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Yaban mersini içinde bulunan antosiyaninler ve flavonoidler beynin hafızadan sorumlu bölgesi "hipokampus" üzerinde direkt etki yaratır.

#7
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Yumurta: İçerisinde bulunan kolin, bellekteki önemli bir nörotransmiter olan "asetilkolinin" sentezi için gereklidir.

#8
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Oregon State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre asetilkoli yapısında meydana gelen bozukluklar ve bu nörotransmiter de oluşan fonksiyon bozuklukları Alzheimer hastalığı ile yakından ilişkilidir.

#9
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Sabah'a göre; Bu araştırma sonucunu destekleyecek bağımsız araştırmalar oldukça az olduğu için direkt olarak kolin alzheimer hastalığını önlüyor denilemez. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara göre, erken yaşlarda kolin içeren besinlerin tüketilmesinin ileri yaşlarda bilişsel fonksiyonların gerilemesinin önlediğini göstermiştir.

#10
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Yeşil Çay: Yeşil çay içinde bulunan polifenollerin, özellikle flavonoidlerin hafızayı geliştirdiği düşünülmektedir.

#11
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Bu antioksidanlar, Alzheimer hastalarının beyinlerinde plak oluşturan proteinlerin üretiminin azaltılmasına yardımcı olur ve hafızayı zayıflatan nöron kaybını baskılar. Flavonoidlerin antioksidan özelliklerinin ilerleyen yaşlarda görülen sinir hücresi kaybını yavaşlattığına inanılmaktadır.

#12
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Balık: Beynin düzgün olarak çalışabilmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için oldukça önemli olan omega 3 yağ asitleri bakımından zengin ton, somon, alabalık gibi soğuk su balıklarının haftada en az 2 öğün tüketilmesi tavsiye ediliyor.

#13
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Balık dışında, omega 3 içeren diğer besinler arasında ceviz, keten tohumu, kabak çekirdeğini sayabiliriz. Bu gıdalar aynı zamanda Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir.

#14
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Sebzeler: Düşük kalorili, A vitamini ve demir gibi birçok temel vitamin ve mineraller içeren ıspanak, marul ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerde güçlü bir hafıza için önerilen yiyecekler arasında yer alıyor.

#15
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Sebzelerin yaprakları ne kadar koyu yapraklıysa içerisindeki antioksidan miktarı o kadar artıyor.

#16
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Folik Asit: Boston'daki Tufts Üniversitesi'nde yapılan, 320 erkeğin 3 yıl boyunca izlendiği bir çalışmada, kandaki "homosistein" düzeyi yüksek olaran erkeklerin bellek zayıflığı yaşadığı ve doğrudan homosistein düzeylerini düşüren folik asit (folat) tüketenlerin daha güçlü belleğe sahip olduğu belirlenmiştir.

#17
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Ayrıca Avustralya yapılan bir diğer çalışma, folik asit açısından zengin gıdalar yemenin beyinde hızlı bilgi işleme ve hafızayı güçlendirme ile ilişkili olduğu yönünde sonuçlara sahiptir.

#18
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Folik asit bakımından zengin yiyecekler arasında kahvaltılık tahıllar, mercimek, börülce, soya fasulyesi, ıspanak, bezelye, enginar, brokoli, buğday tohumu, pancar ve portakalı sayabiliriz.

#19
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü kontrol altında tutun. Kalp ve damar sağlığını korumak beynin düzgün çalışması çok önemlidir.

#20
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Yer Fıstığı: Zengin bir niasin kaynağı olan yer fıstığı bu özelliği ile beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Alzheimer riskini de azaltıyor...

#21
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Günde 1 avuç kadar yer fıstığı tüketmek beyin ve hafıza gelişimi için oldukça faydalı olmaktadır. Yer fıstığı, kolin açısından zengin besinlerdendir. Kolin, beynin iletim servisi olan nörotransmitterleri desteklemektedir. İçerdiği omega yağ asitleri ile iyi yağların vücutta depolanmasına yardımcı olan yer fıstığı aynı zamanda unutkanlığa da iyi gelir.

#22
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Uyku düzenini sağlayın. Araştırmalar uyku bozukluklarının hafızanın zayıflaması ile yakından ilgili olduğunu söylüyor. Düzenli egzersiz yapın. Düzenli fiziksel aktivitenin Alzheimer hastalığı ve bunama riskini azalttığı biliniyor.

#23
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Beyin jimnastiği yapın. Bulmaca, lisan öğrenme gibi beyni çalıştıran aktiviteler ileri yaşlarda beynin daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

#24
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Sigara içmeyin. Kalp krizi riskini arttıran ve tansiyonu yükselten sigara beyinde kalıcı hasara yol açabiliyor.

#25
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Stresi azaltın. Stresi azaltmanın yollarını öğrenin, hobi edinin ve kendinize fazla yüklenmeyin.

#26
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Direkt beyni etkileyen bazı besinler yaşlanmaya karşı direnç oluşturuyor. İşte beyin hücrelerini koruyarak alzheimer başta olmak üzere birçok beyin hastalığını önleyen besinler…

#27
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

AVOKADO Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

#28
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

PANCAR

#29
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

KEMİK SUYU

#30
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

KEREVİZ

#31
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

#32
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

BİBERİYE

#33
Foto - Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

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