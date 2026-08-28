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Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek

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Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş depremlerinden çıkarılan acı tecrübeler ve sahada yaşanan aksaklıklar doğrultusunda 81 ili kapsayan devrim niteliğinde yeni bir düzenleme taslağını kamuoyuna açıkladı. Türkiye genelindeki 230 bin kilometrelik boru hattını ve milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren bu yeni dönemde; acil müdahale araçları tek tip tasarıma kavuşurken, koku seviyeleri artırılacak ve gaz kesintileri öncesinde kapı kapı ziyaret zorunluluğu getirilecek. Dağıtım şirketlerinin afet anında birbirleriyle tam dayanışma içinde olacağı bu köklü değişim, milyonların güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak.

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Foto - Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK); 81 il merkezi, 853 ilçe ve 140 beldede faaliyet gösteren 73 doğal gaz dağıtım şirketinin hizmet kalitesini artırmak ve uygulama birliği sağlamak amacıyla "Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Teknik İşletmecilik Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı"nı kamuoyunun görüşüne sundu. 230 bin kilometreyi aşan doğal gaz boru hattı ağını kapsayan taslak, özellikle Kahramanmaraş depremleri sonrası elde edilen tecrübeler ve sahada yaşanan teknik aksaklıklar dikkate alınarak hazırlandı. Dağıtım şirketleri arasındaki farklılıkları gidermek ve çağrı süreçlerini hızlandırmak amacıyla acil müdahale standartları yeniden belirlendi.

#2
Foto - Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek

Türkiye genelinde hizmet veren doğal gaz acil müdahale ve bakım-onarım araçları kolay tanınabilmesi amacıyla tek tip tasarıma kavuşturulacak. Acil ihbarların alınması, yönlendirilmesi ve sahaya ulaşılmasına kadar olan süreçler tüm şirketlerde tek tip olacak. Sahadaki personele asgari güvenlik ve etkin müdahale eğitimleri verilecek. Taslağa göre, olası bir afet veya acil durumda dağıtım şirketlerinin acil durum kriz merkezleri derhal aktif hale getirilecek. İhtiyaç halinde dağıtım şirketleri arasında personel, araç, ekipman ve malzeme desteği sağlanacak. Ayrıca şebekeye yönelik stok takibi ve bakım programları ortak ve etkin bir mekanizmaya bağlanacak.

#3
Foto - Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek

Can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen güvenlik adımları ise şunlar: Şebeke hasarları, afet veya acil durumlardan sonra bölgede kaçak taraması yapılması öncelikli ve zorunlu hale getirilecek. Vatandaşların muhtemel sızıntıları kolayca hissetmesi için şebekedeki koku maddesi miktarı azami seviyeye çıkarılacak. Sanayide kokusuz gaz kullanmak isteyen serbest tüketicilere ise muafiyet sağlanacak. Sokak ve kırsal alanlardaki hat işaret direkleri ile uyarı levhalarının tasarımları tek tip olacak.

#4
Foto - Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek

Şebeke hasarları ve gazın yeniden verilmesi süreçlerine net kurallar getirildi: Hasar gören bölge hızlıca emniyete alınacak, atık gaz bedeli dahil tüm onarım masrafları hasara neden olan kurum veya kuruluşa fatura edilecek.

#5
Foto - Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek

Yaşanan veya yaşanacak gaz kesintilerinde müşteriler önceden bilgilendirilecek, çağrı merkezleri önlemleri artıracak. Afet veya hasar sonrasında şebekeye yeniden gaz verilmeden önce binalar ve daireler tek tek ziyaret edilerek aboneler bilgilendirilecek, iç tesisat kontrolleri sağlandıktan sonra gaz akışı başlatılacak.

#6
Foto - Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek

Görüşlerin toplanmasının ardından nihai kararı vermek üzere taslak Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna sunulacak.

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