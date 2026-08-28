Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş depremlerinden çıkarılan acı tecrübeler ve sahada yaşanan aksaklıklar doğrultusunda 81 ili kapsayan devrim niteliğinde yeni bir düzenleme taslağını kamuoyuna açıkladı. Türkiye genelindeki 230 bin kilometrelik boru hattını ve milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren bu yeni dönemde; acil müdahale araçları tek tip tasarıma kavuşurken, koku seviyeleri artırılacak ve gaz kesintileri öncesinde kapı kapı ziyaret zorunluluğu getirilecek. Dağıtım şirketlerinin afet anında birbirleriyle tam dayanışma içinde olacağı bu köklü değişim, milyonların güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak.