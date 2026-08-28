Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek

Türkiye genelinde hizmet veren doğal gaz acil müdahale ve bakım-onarım araçları kolay tanınabilmesi amacıyla tek tip tasarıma kavuşturulacak. Acil ihbarların alınması, yönlendirilmesi ve sahaya ulaşılmasına kadar olan süreçler tüm şirketlerde tek tip olacak. Sahadaki personele asgari güvenlik ve etkin müdahale eğitimleri verilecek. Taslağa göre, olası bir afet veya acil durumda dağıtım şirketlerinin acil durum kriz merkezleri derhal aktif hale getirilecek. İhtiyaç halinde dağıtım şirketleri arasında personel, araç, ekipman ve malzeme desteği sağlanacak. Ayrıca şebekeye yönelik stok takibi ve bakım programları ortak ve etkin bir mekanizmaya bağlanacak.