Ukrayna ile barış görüşmelerinin tamamen çıkmaza girmesi ve ABD'nin diplomatik çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Kremlin yönetiminin saldırıları en üst seviyeye tırmandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Rus yetkililerin değerlendirmelerine göre, Putin'in artan ekonomik yaptırımlara ve rafineri saldırılarına karşılık son çare olarak taktik nükleer silahları ve yıkıcı konvansiyonel balistik füzeleri devreye sokabileceği iddia edildi. Ukrayna'nın "Pandora'nın kutusunu açtığını" belirten Moskova'nın bu hamlesi, tüm Avrupa'da ve batı başkentlerinde nefeslerin tutulmasına neden oldu.