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Pandora’nın kutusu resmen açıldı! Putin "Avrupa tamamen haritadan silinebilir" diyerek dünyayı sarsacak emri verdi

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Pandora’nın kutusu resmen açıldı! Putin “Avrupa tamamen haritadan silinebilir” diyerek dünyayı sarsacak emri verdi

Ukrayna ile barış görüşmelerinin tamamen çıkmaza girmesi ve ABD'nin diplomatik çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Kremlin yönetiminin saldırıları en üst seviyeye tırmandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Rus yetkililerin değerlendirmelerine göre, Putin'in artan ekonomik yaptırımlara ve rafineri saldırılarına karşılık son çare olarak taktik nükleer silahları ve yıkıcı konvansiyonel balistik füzeleri devreye sokabileceği iddia edildi. Ukrayna'nın "Pandora'nın kutusunu açtığını" belirten Moskova'nın bu hamlesi, tüm Avrupa'da ve batı başkentlerinde nefeslerin tutulmasına neden oldu.

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Foto - Pandora’nın kutusu resmen açıldı! Putin "Avrupa tamamen haritadan silinebilir" diyerek dünyayı sarsacak emri verdi

Kremlin’e yakın üç kaynağa göre Rusya, Ukrayna ile barış görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından saldırıları tırmandırmaya hazırlanıyor. Moskova’nın Kiev ve diğer kentlerdeki altyapı hedeflerine yönelik konvansiyonel balistik füze saldırılarını artırmayı değerlendirdiği belirtilirken, bazı Rus yetkililerin Putin’in son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceği sonucuna vardığı öne sürüldü.

#2
Foto - Pandora’nın kutusu resmen açıldı! Putin "Avrupa tamamen haritadan silinebilir" diyerek dünyayı sarsacak emri verdi

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, müzakere çerçeveleri fiilen çöktü ve taraflar yeniden savaşın başındaki noktaya döndü. Bloomberg'de yer alan habere göre Rusya’nın özellikle Kiev’in merkezi ile Ukrayna’daki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendirdiği belirtildi. Kaynaklar, mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını savundu.

#3
Foto - Pandora’nın kutusu resmen açıldı! Putin "Avrupa tamamen haritadan silinebilir" diyerek dünyayı sarsacak emri verdi

Kaynaklara göre Putin, yaptırımların oluşturduğu ekonomik baskı ve Ukrayna’nın Rus rafinerileri ile lojistik ağlarına yönelik saldırıları sürerken savaşı sona erdirmeye yanaşmıyor. Moskova’nın Ukrayna’ya verilen silah ve istihbarat desteğini de NATO üyesi ülkelerin Rusya’ya yönelik saldırıları olarak değerlendirdiği ifade edildi.

#4
Foto - Pandora’nın kutusu resmen açıldı! Putin "Avrupa tamamen haritadan silinebilir" diyerek dünyayı sarsacak emri verdi

Putin ise hafta sonu devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın “Pandora’nın kutusunu açtığını” belirterek, “Ukrayna bu Pandora'nın kutusunu açtı” dedi. “Ekonominizin en hassas sektörlerinde bir geri tepme yaşamaya hazır olun.”

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Foto - Pandora’nın kutusu resmen açıldı! Putin "Avrupa tamamen haritadan silinebilir" diyerek dünyayı sarsacak emri verdi

ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerinin şimdiye kadar somut bir ilerleme sağlayamadığı, görüşmelerin ise Başkan Donald Trump’ın İran’la yaşanan çatışmaya odaklanması nedeniyle tıkandığı aktarıldı. Kremlin’in de Putin ile Trump’ın geçen ağustosta Alaska’da gerçekleştirdiği zirvede varıldığına inanılan anlaşmaya yönelik güvenini kaybettiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, haziranda Washington’ın Rusya’nın yaklaşımını paylaşmadığını belirterek, “Eğer bir anlaşma olsaydı, savaş sona ermiş olurdu” ifadelerini kullanmıştı. Rubio, temmuz ayında Filipinler’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından ise “yeni kavramlara” ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

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