Altında rekor seviyesinde çöküş!
Altın fiyatları salı günü yüzde 1'in üzerinde gerileyerek, Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Altın fiyatları salı günü yüzde 1'in üzerinde gerileyerek, Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor.
Spot altının ons fiyatı GMT 02.21 itibarıyla yüzde 1,5 düşüşle 3.956,92 dolara geriledi. Altın, ay genelinde şu ana kadar yüzde 12,7 değer kaybederek üst üste dördüncü aylık düşüşüne hazırlanıyor. Bu gerçekleşirse, Ekim 2008'den bu yana en büyük aylık kayıp olarak kayıtlara geçecek.
ABD'de ağustos vadeli altın vadeli işlemleri de yüzde 1,7 gerileyerek ons başına 3.969,30 dolara indi.
Altın ayrıca, 2024'ten bu yana ilk çeyreklik düşüşünü ve 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik kaybını yaşamaya hazırlanıyor.
Marex analisti Edward Meir, "Yüksek enflasyon, yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar bir araya geldiğinde, normalde altını destekleyen tüm olumlu faktörlerin önüne geçiyor." dedi.
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl üç kez faiz artırmasını bekliyor. CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlıyor.
ABD doları ise üst üste ikinci aylık yükselişine hazırlanırken, bu durum altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.
Edward Meir, yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 3.500 ile 4.400 dolar aralığında işlem görmesini beklediğini ifade etti.
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