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Gökyüzünün yeni kralı sahaya iniyor, "süpersonik" dönem başlıyor: KAAN ile dünya liginde dördüncü güç oluyoruz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gökyüzünün yeni kralı sahaya iniyor, “süpersonik” dönem başlıyor: KAAN ile dünya liginde dördüncü güç oluyoruz

Türk savunma sanayiinin gözbebeği KAAN için teslimat takvimi resmen netleşti ve 2028-2030 yılları arasında 20 adet Blok-10 platformunun Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceği açıklandı. 5. nesil özelliklerinin yüzde 90'ını karşılayacak bu ilk blokların ardından, 2032 yılında operasyonel TF35000 motoruyla donatılacak Blok-30 konfigürasyonu sahaya çıkacak. KAAN, dünyada sadece üç uçakta bulunan "Supercruise" yeteneğine sahip dördüncü platform olarak, Türkiye’yi havacılıkta küresel bir süper güce dönüştürecek.

#1
Foto - Gökyüzünün yeni kralı sahaya iniyor, "süpersonik" dönem başlıyor: KAAN ile dünya liginde dördüncü güç oluyoruz

Türkiye’nin Milli Muharip Uçak programı KAAN, planlanan takvimi ve aşamalı blok stratejisiyle hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

#2
Foto - Gökyüzünün yeni kralı sahaya iniyor, "süpersonik" dönem başlıyor: KAAN ile dünya liginde dördüncü güç oluyoruz

2028 yılından itibaren başlayacak süreçle birlikte 2030 sonuna kadar 20 adet Blok-10 KAAN, Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırılacak. Blok-10 ve Blok-20 serileri, hedeflenen 5. nesil yeteneklerin yüzde 90’ına tekabül eden teknolojik bir kapasiteyi sunacak. 2032 yılında tam operasyonel kapasiteye ulaşması beklenen Blok-30 ise, entegre edilecek yerli TF35000 motoru ve etkinleştirilecek dahili silah bölmesiyle 5.5 nesil özelliklerini bünyesinde barındıracak.

#3
Foto - Gökyüzünün yeni kralı sahaya iniyor, "süpersonik" dönem başlıyor: KAAN ile dünya liginde dördüncü güç oluyoruz

Blok-10 ve Blok-30 arasında gövde tasarımı, gelişmiş radar sistemleri ve füze yetenekleri gibi temel kritik özellikler standart olarak korunacak. KAAN'ı dünyanın en elit savaş uçakları arasına sokan en önemli özellik ise hiç şüphesiz "Supercruise" yeteneği olacak.

#4
Foto - Gökyüzünün yeni kralı sahaya iniyor, "süpersonik" dönem başlıyor: KAAN ile dünya liginde dördüncü güç oluyoruz

Bu kabiliyet, Türkiye’yi dünyada bu yüksek sürat teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri konumuna yükseltecek. Savunma sanayiinde atılan bu devasa adımlar, Türk Hava Kuvvetleri’nin gelecek on yıldaki caydırıcılığını tartışmasız bir noktaya taşıyor.

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Foto - Gökyüzünün yeni kralı sahaya iniyor, "süpersonik" dönem başlıyor: KAAN ile dünya liginde dördüncü güç oluyoruz

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