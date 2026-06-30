Gökyüzünün yeni kralı sahaya iniyor, “süpersonik” dönem başlıyor: KAAN ile dünya liginde dördüncü güç oluyoruz
Türk savunma sanayiinin gözbebeği KAAN için teslimat takvimi resmen netleşti ve 2028-2030 yılları arasında 20 adet Blok-10 platformunun Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceği açıklandı. 5. nesil özelliklerinin yüzde 90'ını karşılayacak bu ilk blokların ardından, 2032 yılında operasyonel TF35000 motoruyla donatılacak Blok-30 konfigürasyonu sahaya çıkacak. KAAN, dünyada sadece üç uçakta bulunan "Supercruise" yeteneğine sahip dördüncü platform olarak, Türkiye’yi havacılıkta küresel bir süper güce dönüştürecek.