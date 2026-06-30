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'Acele imzalayın' dediler: Türkiye'ye karşı 3 milyar avroluk silah alıyorlar

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'Acele imzalayın' dediler: Türkiye'ye karşı 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren ülkelerin yüksek maliyetli hamleleri devam ederken 3 milyar avroluk devasa sözleşme için 'acele olarak imzalayın' talimatı verildi.

#1
Foto - 'Acele imzalayın' dediler: Türkiye'ye karşı 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Yunanistan hükümeti ile Savunma Bakanlığı, “Aşil Kalkanı” (Achilles Shield) hava savunma mimarisinin temel unsurlarını oluşturacak İsrail yapımı hava savunma sistemlerinin tedarik sürecini hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 3 milyar avro değerindeki program kapsamında Rafael üretimi Spyder AIO ve David’s Sling ile Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirilen Barak MX sistemlerinin tedarik edilmesi planlanıyor.

#2
Foto - 'Acele imzalayın' dediler: Türkiye'ye karşı 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Kathimerini’nin haberine göre, İsrail ile yapılacak hükümetler arası anlaşmayı onaylayacak olan Yunanistan Hükümet Dış ve Güvenlik Konseyi’nin (KYSEA) toplantısı önümüzdeki hafta gerçekleştirilebilir. Atina yönetiminin, söz konusu kritik süreci seçimlerden önce tamamlayarak “Aşil Kalkanı” projesinin hayata geçirilmesini hızlandırmayı amaçladığı belirtiliyor. Projenin, ülkenin gelecekteki hava savunma mimarisinin ana omurgasını oluşturması öngörülüyor.

#3
Foto - 'Acele imzalayın' dediler: Türkiye'ye karşı 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Programın onaylanmasının ardından, birkaç gün içinde Yunanistan Savunma Teçhizatı ve Yatırımları Genel Müdürlüğü (GDAEE) ile İsrail Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği Müdürlüğü (SIBAT) arasında hükümetler arası tedarik sözleşmesinin imzalanması bekleniyor. Sözleşmenin, üç hava savunma sisteminin yanı sıra komuta, kontrol ve lojistik destek altyapılarının kurulmasını da kapsayacağı ifade ediliyor.

#4
Foto - 'Acele imzalayın' dediler: Türkiye'ye karşı 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Kaynaklara göre, sözleşmelere ilişkin hukuki süreçler ile Savunma Bakanlığı’nın zorunlu şart olarak belirlediği yüzde 25 yerli sanayi katılımı konusundaki pürüzler büyük ölçüde giderildi. Ayrıca sözleşmelerin Sayıştay tarafından gerçekleştirilen ön denetim sürecinin de tamamlandığı aktarıldı. Müzakerelerin en zorlu başlığını ise yerli savunma sanayi katılımının en az yüzde 25 seviyesinde sağlanması oluşturdu. Özellikle bu oranın sözleşmelere nasıl yansıtılacağı ve sanayi katkılarının nasıl garanti altına alınacağı konusunda aylar süren görüşmeler gerçekleştirildi. Sürecin uzamasında, bazı İsrailli şirketlerin kritik teknolojilere ilişkin bilgileri paylaşmak istememesi ve Yunan savunma sanayi ekosisteminde gerekli alt yüklenici kapasitesine sahip firmaların belirlenmesindeki güçlüklerin etkili olduğu belirtildi.

#5
Foto - 'Acele imzalayın' dediler: Türkiye'ye karşı 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Tarafların karşılıklı uzlaşmasıyla oluşturulan çözüm kapsamında, Yunan Havacılık ve Uzay Sanayii (EAB), Intracom Defence (IDE) ile çeşitli özel sektör şirketlerinin bazı alt sistemlerin üretimini üstlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda fırlatıcı tüpleri, kablolama sistemleri ve çeşitli yapısal bileşenlerin Yunanistan’da üretileceği ifade edildi. Bunun yanında EAB’nin, IAI ve Rafael ile iş birliği içinde Tanagra’da mini bir üretim hattı kurarak hava savunma sistemlerine ait bazı alt sistemlerin entegrasyonunu gerçekleştirmesi öngörülüyor. Benzer bir üretim altyapısının IDE tarafından da planlandığı belirtiliyor.

#6
Foto - 'Acele imzalayın' dediler: Türkiye'ye karşı 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Ayrıca bir Yunan özel sektör şirketinin, “Aşil Kalkanı”nın komuta ve kontrol merkezi (C2) altyapısını geliştireceği, burada tüm silah sistemleri, radarlar ve sensörlerin ortak bir ağ altında birleştirileceği aktarıldı. Yunan savunma sanayisinin, sistemlerin ve mühimmatlarının bakım ve lojistik destek faaliyetlerinde de görev almasının planlandığı ifade edildi. Bununla birlikte, bu çalışmaların tek başına yüzde 25 yerli sanayi katılımı şartını karşılamadığı kaydedildi. Kaynaklara göre eksik kalan bölüm, Rafael ve IAI’nin İsrail ile diğer uluslararası müşterileri için yürüteceği farklı savunma projelerinde Yunan şirketlerine üretim ve tedarik zinciri görevleri verilmesiyle tamamlanacak. Böylece Yunan şirketlerinin yalnızca “Aşil Kalkanı” programında değil, İsrailli firmaların gelecekteki farklı savunma projelerinde de yer almasının hedeflendiği belirtildi. KAYNAK: SAVUNMATR

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