'Acele imzalayın' dediler: Türkiye'ye karşı 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Ayrıca bir Yunan özel sektör şirketinin, “Aşil Kalkanı”nın komuta ve kontrol merkezi (C2) altyapısını geliştireceği, burada tüm silah sistemleri, radarlar ve sensörlerin ortak bir ağ altında birleştirileceği aktarıldı. Yunan savunma sanayisinin, sistemlerin ve mühimmatlarının bakım ve lojistik destek faaliyetlerinde de görev almasının planlandığı ifade edildi. Bununla birlikte, bu çalışmaların tek başına yüzde 25 yerli sanayi katılımı şartını karşılamadığı kaydedildi. Kaynaklara göre eksik kalan bölüm, Rafael ve IAI’nin İsrail ile diğer uluslararası müşterileri için yürüteceği farklı savunma projelerinde Yunan şirketlerine üretim ve tedarik zinciri görevleri verilmesiyle tamamlanacak. Böylece Yunan şirketlerinin yalnızca “Aşil Kalkanı” programında değil, İsrailli firmaların gelecekteki farklı savunma projelerinde de yer almasının hedeflendiği belirtildi. KAYNAK: SAVUNMATR