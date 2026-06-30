Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta Almanya’yı penaltılarda 4-3 mağlup etti. Paraguay, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta Almanya’yı penaltılarda 4-3 mağlup etti. Paraguay, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda büyük sürpriz yaşandı.
Paraguay, Almanya’yı penaltı atışları sonunda mağlup ederek turnuvada adını son 16 turuna yazdırdı.
Boston Stadyumu’nda oynanan mücadelede Faslı hakem Jalal Jayed düdük çaldı.
TSİ 23.30’da başlayan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.
Karşılaşmada ilk gol Paraguay’dan geldi.
Julio Enciso, 42’nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Almanya, ikinci yarıya beraberlik arayışıyla başladı.
54’üncü dakikada Kai Havertz sahneye çıktı ve skoru 1-1’e getirdi. Bu golle mücadelede denge yeniden sağlandı.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında da iki takım gol bulamayınca tur atlayacak tarafı seri penaltı atışları belirledi.
Penaltı atışlarında Paraguay, Almanya’ya 4-3 üstünlük kurdu.
Bu sonuçla Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselerek önemli bir başarıya imza attı.
Paraguay, son 16 turunda Fransa ile İsveç arasında oynanacak maçın galibiyle karşı karşıya gelecek. Almanya ise penaltılarla kaybettiği mücadele sonrası turnuvaya son 32 turunda veda etti.
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