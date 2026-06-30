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Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

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Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta Almanya’yı penaltılarda 4-3 mağlup etti. Paraguay, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.

#1
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda büyük sürpriz yaşandı.

#2
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

Paraguay, Almanya’yı penaltı atışları sonunda mağlup ederek turnuvada adını son 16 turuna yazdırdı.

#3
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

Boston Stadyumu’nda oynanan mücadelede Faslı hakem Jalal Jayed düdük çaldı.

#4
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

TSİ 23.30’da başlayan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.

#5
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

Karşılaşmada ilk gol Paraguay’dan geldi.

#6
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

Julio Enciso, 42’nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

#7
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

#8
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

Almanya, ikinci yarıya beraberlik arayışıyla başladı.

#9
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

54’üncü dakikada Kai Havertz sahneye çıktı ve skoru 1-1’e getirdi. Bu golle mücadelede denge yeniden sağlandı.

#10
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında da iki takım gol bulamayınca tur atlayacak tarafı seri penaltı atışları belirledi.

#11
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

Penaltı atışlarında Paraguay, Almanya’ya 4-3 üstünlük kurdu.

#12
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

Bu sonuçla Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

#13
Foto - Favori Dünya Kupası'na veda etti! Paraguay'dan tarihi zafer

Paraguay, son 16 turunda Fransa ile İsveç arasında oynanacak maçın galibiyle karşı karşıya gelecek. Almanya ise penaltılarla kaybettiği mücadele sonrası turnuvaya son 32 turunda veda etti.

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