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Türkiye varken başka ülkelerin kapısını çalıyorlardı: Ambargo sonrası Türk füzesine yöneldiler

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Türkiye varken başka ülkelerin kapısını çalıyorlardı: Ambargo sonrası Türk füzesine yöneldiler

Türkiye ile son dönemde çeşitli savunma anlaşmalarına imza atan Asya ülkesi Malezya ibreyi yeniden Ankara'ya çevirme kararı aldı.

#1
Foto - Türkiye varken başka ülkelerin kapısını çalıyorlardı: Ambargo sonrası Türk füzesine yöneldiler

Malezya’nın kısa listesinde Türkiye’nin yanı sıra Güney Kore ve iki Avrupa ülkesinin de bulunduğu belirtiliyor. Ancak ATMACA’nın, Malezya ile Türkiye arasında halihazırda devam eden savunma sanayii iş birlikleri ve LMS Batch-II Korvet Projesi’ndeki mevcut entegrasyon nedeniyle avantajlı konumda olduğu değerlendiriliyor.

#2
Foto - Türkiye varken başka ülkelerin kapısını çalıyorlardı: Ambargo sonrası Türk füzesine yöneldiler

Malezya, 2018 yılında imzalanan yaklaşık 145 milyon dolarlık sözleşme kapsamında altı adet Maharaja Lela sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi için NSM gemisavar füze sistemi tedarik etmeyi planlıyordu.

#3
Foto - Türkiye varken başka ülkelerin kapısını çalıyorlardı: Ambargo sonrası Türk füzesine yöneldiler

Ancak Norveç, yeni savunma ihracat politikası kapsamında NSM teslimatlarını durdurdu. Oslo yönetimi, hassas savunma teknolojilerinin bundan sonra yalnızca NATO üyeleri ve yakın ortak ülkelere ihraç edileceğini açıklamıştı.

#4
Foto - Türkiye varken başka ülkelerin kapısını çalıyorlardı: Ambargo sonrası Türk füzesine yöneldiler

Malezya Savunma Bakanlığı, sözleşme bedelinin yaklaşık yüzde 95’inin teslimat iptali öncesinde ödendiğini duyurmuştu. Kuala Lumpur yönetimi, daha sonra Kongsberg Defence & Aerospace aleyhine yaklaşık 257 milyon dolarlık tazminat talebiyle hukuki süreci başlattı.

#5
Foto - Türkiye varken başka ülkelerin kapısını çalıyorlardı: Ambargo sonrası Türk füzesine yöneldiler

ATMACA’nın en önemli avantajlarından biri, Malezya’nın Türk yapımı LMS Batch-II korvetlerinde de tercih edilmiş olması. STM ana yükleniciliğinde inşa edilen üç korvette ROKETSAN üretimi ATMACA Gemisavar Füzesi ana vurucu güç olarak görev yapacak.

#6
Foto - Türkiye varken başka ülkelerin kapısını çalıyorlardı: Ambargo sonrası Türk füzesine yöneldiler

Bu durum, Malezya Donanması açısından eğitim, bakım, lojistik destek, mühimmat standardizasyonu ve envanter yönetimi bakımından önemli bir avantaj sağlıyor. Türkiye-Malezya savunma iş birliği yalnızca deniz platformlarıyla sınırlı değil. Malezya, ROKETSAN üretimi KARAOK tanksavar füzesinin de ilk ihracat müşterisi konumunda bulunuyor ve teslimatların bu yıl itibarıyla başlaması planlanıyor.

#7
Foto - Türkiye varken başka ülkelerin kapısını çalıyorlardı: Ambargo sonrası Türk füzesine yöneldiler

Türkiye ile Malezya arasında son dönemde savunma sanayii alanında imzalanan anlaşmalar da ATMACA’nın konumunu güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Malezya’nın değerlendirdiği alternatifler arasında Güney Kore üretimi Haeseong SSM-700K gemisavar füzesi de bulunuyor. SAVUNMASANAYST

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