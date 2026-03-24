Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında büyük düşüş!

Altın, güçlü dolar ve zayıflayan faiz indirimi beklentileriyle üst üste 10. gün gerileyerek yüzde 18’e varan kayıp yaşadı. Altın, faiz indirimi beklentilerine bağlı olarak onuncu seansta da geriledi. Altın fiyatları salı günü yüzde 1’den fazla düşerek art arda onuncu işlem gününde de kayıplarını sürdürdü. Bu düşüşte, doların güçlenmesi ve ABD’de faizlerin yakın zamanda indirileceğine yönelik beklentilerin zayıflaması etkili oldu. Spot altın yüzde 1,4 düşüşle ons başına 4345,48 dolara gerilerken, ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1,3 azalarak 4348,60 dolara düştü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 6.190,90 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.682,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.364,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.031,80 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.533,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 107.579,50 TL

Başlıca baskı unsuru doların yükselmesi oldu. Bu durum, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirirken, güvenli liman olarak cazibesini de azaltıyor. Ayrıca piyasaların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın zamanda faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerinin azalması da doları destekleyerek faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Orta Doğu’da savaşın başlamasından bu yana altın yaklaşık yüzde 18 değer kaybederken, dolar güvenli liman talebinden en çok faydalanan varlıklardan biri haline geldi. Diğer değerli metallerde ise düşüş görüldü. Gümüş yüzde 2,5 azalarak ons başına 67,37 dolara gerilerken, platin yüzde 2,1 düşüşle 1841,35 dolara indi. Paladyum ise yüzde 2,8 kayıpla 1393 dolara geriledi.

