Altında büyük düşüş!
Altın, güçlü dolar ve zayıflayan faiz indirimi beklentileriyle üst üste 10. gün gerileyerek yüzde 18’e varan kayıp yaşadı. Altın, faiz indirimi beklentilerine bağlı olarak onuncu seansta da geriledi. Altın fiyatları salı günü yüzde 1’den fazla düşerek art arda onuncu işlem gününde de kayıplarını sürdürdü. Bu düşüşte, doların güçlenmesi ve ABD’de faizlerin yakın zamanda indirileceğine yönelik beklentilerin zayıflaması etkili oldu. Spot altın yüzde 1,4 düşüşle ons başına 4345,48 dolara gerilerken, ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1,3 azalarak 4348,60 dolara düştü.