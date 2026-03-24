Altında büyük düşüş!

Başlıca baskı unsuru doların yükselmesi oldu. Bu durum, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirirken, güvenli liman olarak cazibesini de azaltıyor. Ayrıca piyasaların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın zamanda faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerinin azalması da doları destekleyerek faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Orta Doğu’da savaşın başlamasından bu yana altın yaklaşık yüzde 18 değer kaybederken, dolar güvenli liman talebinden en çok faydalanan varlıklardan biri haline geldi. Diğer değerli metallerde ise düşüş görüldü. Gümüş yüzde 2,5 azalarak ons başına 67,37 dolara gerilerken, platin yüzde 2,1 düşüşle 1841,35 dolara indi. Paladyum ise yüzde 2,8 kayıpla 1393 dolara geriledi.