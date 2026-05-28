“Türk korkusu” manşetlerde! İsrail, “Ankara’nın gizli planı deşifre oldu” diyerek duyurdu
İsrail'in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesi, Türkiye'nin Somali'de askeri, ekonomik ve teknolojik alanlarda uyguladığı çok yönlü iş birliği modelinin tüm Afrika kıtasında büyük bir hayranlık uyandırdığını itiraf etti. İnsani bir jest olarak başlayan ilişkilerin zamanla devasa bir güvenlik ve ekonomik ittifaka dönüştüğünü yazan Tel Aviv basını, Türk ordusunun Mogadişu’yu gözle görülür şekilde güvenli hale getirdiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına da yer verilen analizlerde, birçok Afrika ülkesinin kendi savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Ankara'nın kapısında "Somali Modelini" talep ederek sıraya girdiği vurgulandı.