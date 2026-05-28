“Türk korkusu” manşetlerde! İsrail, “Ankara’nın gizli planı deşifre oldu” diyerek duyurdu

Başkan Erdoğan'ın ilk Somali ziyaretini hatırlatan Tel Aviv basını, insani bir jest olarak başlayan bu ilişkilerin, yıllar içinde geniş kapsamlı bir güvenlik ve ekonomik ittifaka dönüştüğünü aktardı. Türkiye'nin Mogadişu'da çok sayıda irtibatının olduğunu belirten İsrail basını, iki ülke arasındaki iş birliği kapsamında, binlerce Somalili asker Türk üssünde eğitim gördü ve birçoğunun da daha ileri eğitim için Türkiye'ye gönderildiğine haberinde yer verdi. Ayrıca Ankara'nın yakın zamanda üç F-16 savaş uçağı, ATAK saldırı helikopterleri ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve diğer unsurlarını Somali'ye konuşlandırdığına dikkati çekti.