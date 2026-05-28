Bağırsakları jet hızıyla çalıştıran formül ortaya çıktı! İşte kabızlığı kökten çözen yöntem

Hazırlanan bu lif kaynağı karışımın en etkili olduğu zaman sabah aç karnınadır. Kahvaltıdan yaklaşık yarım saat önce içilen bu şifalı su, bağırsak hareketlerini hızla başlatır. Chia ve keten tohumu suyla temas ettiğinde şişerek jelimsi bir yapı oluşturur ve bağırsak çeperini kaplar. Limon ise yüksek C vitamini ve asidik yapısıyla sindirim enzimlerini uyararak bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Bu kürün etkisini iki katına çıkarmak için gün içinde bol bol su tüketilmesi büyük önem taşımaktadır.