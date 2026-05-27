  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar Ünlü banka iflas etmek üzereydi: Şüpheli bir yatırım aldı, herkes şaştı kaldı Türkiye'den gündeme oturacak Rus petrolü kararı: Putin üzülecek Ahmet Nur Çebi Türkiye'nin efsanesini satın alıyor: Görüşmelere başladı Tutuklanmıştı: TOMA'nın üstüne çıkan ismin mesleği herkesi şok edecek ABD olan biten karşısında şaşkın: 'Türkiye stratejik bir silah üretti' diyerek duyurdular Gastroenteroloji kanadından açıklamalar...Öyle bir yanıt ki hazırlanın: Detoks kürleri iyi gelmiyor! Onlarda yalancı kilo Türk işletmelerin açgözlülüğünü fırsat bildiler: Türkiye'yi bırakıp Yunan ekonomisini kurtarmaya koştular
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Her sene olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı nedeniyle dini görevlerini yerine getirmek üzere olan vatandaşlar kendilerini yaralayarak hastanelerin acil servislerine başvurmak zorunda kaldı.

#1
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Bursa’da bayram namazını kılan vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek üzere kurbanlıklarının başına geldi.

#2
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi ise et kesimi sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

#3
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Yaralanan vatandaşlar, hastanenin yolunu tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne 1 saat içinde gelen 26 kişiden 25’i yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken durumu ağır olan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından Bursa’ya sevk edildi.

#4
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Kent merkezinde de kesim sırasında yaralananlar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

#5
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Afyonkarahisar'da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar acil servislere başvurdu. Kentte sabah erken saatlerde başlayan kurban kesimi devam ederken, kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

#6
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Hayvan kesimi esnasında bıçak ve kesici aletle ya da hayvan tepmesinden dolayı yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin yolunu tuttu. Kentte yaklaşık 40 kişinin kurban kesimi esnasında yaralanarak hastanelere başvurduğu öğrenildi.

#7
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Adana’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi acil servislere başvurdu.

#8
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Şoförlük yapan Öztürk, “Kurbanlık boğa keserken, usta bileğimi de kesti. Ben yardım ediyordum. Sabah 6.00’dan beri 20 boğa kestik. Ben normalde kasap değilim. Şoförlük yapıyorum ama bu işten de anlıyorum. Kasap olan ağabeyime yardım ederken böyle oldu. Üzerimdeki kanlardan dolayı kusura bakmayın. Dikiş atılması lazımmış. Adana Şehir Hastanesi’ne el cerrahına yönlendirdiler. Şimdi oraya geçeceğiz” dedi.

#9
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Samsun’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlık kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kent genelinde kurban kesimi sırasında bıçak ve satır darbeleriyle yaralananlar, kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

#10
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

#11
Foto - Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak
Gündem

Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak

DEM Parti, Kurban Bayramı'nda Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile bayramlaşmama kararı aldıklarını açıkladı. DEM Parti’nin resmen duyurduğu karar..
Bayram günü acı haber! Şehit olduğu açıklandı
Dünya

Bayram günü acı haber! Şehit olduğu açıklandı

Filistinli kahraman mücahitlerden oluşan Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Odeh'in şehit olduğunu duyurdu.
Erdoğan ‘Ne ihanetler gördüm’ demişti! Yeni Asya’nın arşivinde ihanet karikatür
Gündem

Erdoğan ‘Ne ihanetler gördüm’ demişti! Yeni Asya’nın arşivinde ihanet karikatür

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Yeni Asya gazetesinin geçmişte yayınladığı skandal bir karikatür üzerinden çarpıcı gerçekler ifşa..
27 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (27 Mayıs 2026) ..
Özgür'ün provokatörü cezasını buldu
Gündem

Özgür'ün provokatörü cezasını buldu

CHP'deki Genel Başkanlık koltuğunu kaybeden CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in sokağa döktüğü provokatörlerden biri, üzerine çıktığı TOMA'..
CHP'de koltuk savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu tabanından Özgür ve Ekrem'e ağır bombardıman
Gündem

CHP'de koltuk savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu tabanından Özgür ve Ekrem'e ağır bombardıman

CHP'de "mutlak butlan" (hukuken geçersizlik) kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğu iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı bir kadın, Özgü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23