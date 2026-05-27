Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar
Her sene olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı nedeniyle dini görevlerini yerine getirmek üzere olan vatandaşlar kendilerini yaralayarak hastanelerin acil servislerine başvurmak zorunda kaldı.
Her sene olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı nedeniyle dini görevlerini yerine getirmek üzere olan vatandaşlar kendilerini yaralayarak hastanelerin acil servislerine başvurmak zorunda kaldı.
Bursa’da bayram namazını kılan vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek üzere kurbanlıklarının başına geldi.
Kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi ise et kesimi sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralanan vatandaşlar, hastanenin yolunu tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne 1 saat içinde gelen 26 kişiden 25’i yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken durumu ağır olan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından Bursa’ya sevk edildi.
Kent merkezinde de kesim sırasında yaralananlar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi’ne başvurdu.
Afyonkarahisar'da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar acil servislere başvurdu. Kentte sabah erken saatlerde başlayan kurban kesimi devam ederken, kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.
Hayvan kesimi esnasında bıçak ve kesici aletle ya da hayvan tepmesinden dolayı yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin yolunu tuttu. Kentte yaklaşık 40 kişinin kurban kesimi esnasında yaralanarak hastanelere başvurduğu öğrenildi.
Adana’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi acil servislere başvurdu.
Şoförlük yapan Öztürk, “Kurbanlık boğa keserken, usta bileğimi de kesti. Ben yardım ediyordum. Sabah 6.00’dan beri 20 boğa kestik. Ben normalde kasap değilim. Şoförlük yapıyorum ama bu işten de anlıyorum. Kasap olan ağabeyime yardım ederken böyle oldu. Üzerimdeki kanlardan dolayı kusura bakmayın. Dikiş atılması lazımmış. Adana Şehir Hastanesi’ne el cerrahına yönlendirdiler. Şimdi oraya geçeceğiz” dedi.
Samsun’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlık kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kent genelinde kurban kesimi sırasında bıçak ve satır darbeleriyle yaralananlar, kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23