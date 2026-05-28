Türkiye’de de kapış kapış gidiyordu! Ünlü perakende zinciri satılıyor
Renkli kırtasiye ürünleri, ev aksesuarları ve hediyelik eşyalarıyla Türkiye dahil dünya genelinde büyük popülariteye sahip olan Danimarka merkezli Flying Tiger Copenhagen’ın satış sürecinde sona yaklaşıldı. Küresel çapta yaklaşık 900 mağazası bulunan perakende devinin, İngiltere merkezli yatırım şirketi Modella Capital tarafından devralınmasının an meselesi olduğu iddia edildi. Yaşanan ekonomik baskılar nedeniyle daha önce 160 milyon sterlinlik bir finansal yeniden yapılanma sürecinden geçen markanın satış görüşmelerinde bankalarla kritik aşamaya gelindiği belirtildi.