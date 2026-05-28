Ekonomi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’de de kapış kapış gidiyordu! Ünlü perakende zinciri satılıyor

Renkli kırtasiye ürünleri, ev aksesuarları ve hediyelik eşyalarıyla Türkiye dahil dünya genelinde büyük popülariteye sahip olan Danimarka merkezli Flying Tiger Copenhagen’ın satış sürecinde sona yaklaşıldı. Küresel çapta yaklaşık 900 mağazası bulunan perakende devinin, İngiltere merkezli yatırım şirketi Modella Capital tarafından devralınmasının an meselesi olduğu iddia edildi. Yaşanan ekonomik baskılar nedeniyle daha önce 160 milyon sterlinlik bir finansal yeniden yapılanma sürecinden geçen markanın satış görüşmelerinde bankalarla kritik aşamaya gelindiği belirtildi.

Danimarka merkezli Flying Tiger Copenhagen’ın satış sürecinde sona yaklaşıldığı iddia edildi. Türkiye’de de çok sayıda mağazası bulunan perakende zincirinin, İngiltere merkezli yatırım şirketi Modella Capital tarafından devralınmasının beklendiği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre şirketin sahibi konumundaki Danske Bank ve Nordea, satış görüşmelerinde önemli ilerleme kaydetti. Süreçte Modella Capital’in zinciri satın almaya en yakın taraf olduğu ifade edildi.

Renkli kırtasiye ürünleri, ev aksesuarları ve hediyelik eşyalarıyla bilinen Flying Tiger Copenhagen’ın dünya genelinde yaklaşık 900 mağazası bulunuyor. Şirketin İngiltere’de yaklaşık 80 mağazası faaliyet gösterirken, İsrail, Vietnam ve Filipinler’de de franchise operasyonları yer alıyor. Markanın Türkiye’de de çok sayıda mağazası bulunuyor. İngiltere’de son dönemde yaşanan ekonomik baskılar ve mağaza kapanmaları nedeniyle perakende sektöründe yeniden yapılandırma ve satın alma süreçlerinin hız kazandığı belirtiliyor.

Modella Capital daha önce Claire's Accessories ve WHSmith’in cadde mağazalarını da bünyesine katmıştı. WHSmith mağazalarının “TG Jones” markasıyla yeniden yapılandırılması sektörde dikkat çekmişti. Flying Tiger Copenhagen’ın 2025 yılında kapsamlı bir finansal yeniden yapılanma sürecine girdiği, şirkete yaklaşık 160 milyon sterlinlik sermaye desteği sağlandığı aktarıldı. Mali danışmanların yıl başından bu yana yeni yatırımcı arayışını sürdürdüğü belirtildi.

