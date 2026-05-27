Ekonomi
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü banka iflas etmek üzereydi: Şüpheli bir yatırım aldı, herkes şaştı kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük bankasının iflas etmek üzere olan başka bir bankaya yatırım yapması gündem oldu. İşte detaylar...

İngiltere Şirketler Sicili kayıtlarına göre, BAE’nin en büyük bankası olan First Abu Dhabi Bank’ın İsviçre şubesi, iflas eden gölge finans kuruluşu Market Financial Solutions’a bağlı gayrimenkuller için kritik bir finansman sağladı. Kredilerin, şirketin kayyum yönetimine devredilmesinden kısa süre önce verilmesi dikkat çekti.

Gayrimenkul teminatlı yüksek faizli “köprü kredileri” alanında faaliyet gösteren MFS’nin kurucusu Paresh Raja ile bağlantılı kişilere ait mülkler karşılığında sağlanan finansmanın, daha önce DBS Bank tarafından verilen kredilerin yerini aldığı belirtildi.

MFS’nin geçmişte Barclays ve Wells Fargo gibi büyük finans kuruluşlarından toplam 2,5 milyar sterlini aşan fon topladığı ifade edildi. Ancak şirket 2026’nın başında iflas ederek kayyum yönetimine devredildi. Alacaklılar Raja’yı şirket kaynaklarını kötüye kullanmakla ve geniş çaplı bir dolandırıcılık ağı kurmakla suçluyor. İddialara göre Raja ve eşi, MFS tarafından yönetilen fonlardan İngiltere, Monako, BAE ve Singapur’daki kişisel hesaplarına 408 milyon sterlinden fazla ödeme aldı.

Hakkında dünya çapında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı bulunan Raja’nın halen Dubai’de bulunduğu belirtildi. Raja’nın sözcüsü ise tüm suçlamaları reddederek herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinin söz konusu olmadığını savundu. MFS ayrıca, şirketle bağlantılı kişilere görünürde bağımsız borçlu gibi kredi sağlamak ve aynı teminatları birden fazla kredi için kullanmakla suçlanıyor.

MFS ile bağlantılı şirketlerin kontrolünde bulunan ve Londra’da yüzlerce lüks gayrimenkulü kapsayan portföy de iflas sürecine girdi. Alacaklılar adına hareket eden yöneticilerin, satış süreci için Knight Frank ile çalıştığı bildirildi. Özellikle Chelsea ve Mayfair bölgelerindeki yüksek değerli mülkler üzerinden verilen kredilerin, şirketin çöküş sürecinde hızla kapatıldığı ve yerine FAB kaynaklı finansmanın geçtiği kaydedildi. KAYNAK: SÖZCÜ

