Ünlü banka iflas etmek üzereydi: Şüpheli bir yatırım aldı, herkes şaştı kaldı

MFS’nin geçmişte Barclays ve Wells Fargo gibi büyük finans kuruluşlarından toplam 2,5 milyar sterlini aşan fon topladığı ifade edildi. Ancak şirket 2026’nın başında iflas ederek kayyum yönetimine devredildi. Alacaklılar Raja’yı şirket kaynaklarını kötüye kullanmakla ve geniş çaplı bir dolandırıcılık ağı kurmakla suçluyor. İddialara göre Raja ve eşi, MFS tarafından yönetilen fonlardan İngiltere, Monako, BAE ve Singapur’daki kişisel hesaplarına 408 milyon sterlinden fazla ödeme aldı.