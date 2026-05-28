Milyar dolarlık yatırım yapılacağı konuşuluyor! Hava savunma füzelerinin üretim kapasitesi felekleri şaşırtacak seviyeye gelecek

Orta Doğu’daki gerilimle birlikte THAAD, ABD dışındaki ülkeler tarafından da en çok talep edilen stratejik hava savunma sistemlerinden biri haline geldi. Bu bağlamda Army Recognition tarafından aktarıldığı üzere Birleşik Arap Emirlikleri, ulusal savunmasını İran’ın balistik füze tehditlerine karşı güçlendirmek amacıyla sistemi satın alarak ilk yabancı kullanıcısı olmuştur. Suudi Arabistan da ulusal hava savunma yeteneklerinin modernizasyonu kapsamında THAAD sistemleri için büyük tedarik anlaşmaları imzalamıştır. Bu noktada bölgedeki füze tehditlerinin tırmandığı dönemde, Avrupa ve Asya’daki diğer müttefik ülkeler de benzer yüksek irtifa füze savunma çözümlerini yakından takip etmektedir.