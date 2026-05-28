Milyar dolarlık yatırım yapılacağı konuşuluyor! Hava savunma füzelerinin üretim kapasitesi felekleri şaşırtacak seviyeye gelecek
ABD merkezli havacılık ve savunma devi Lockheed Martin, küresel çapta artan balistik füze, seyir füzesi ve İHA sürüsü tehditlerine karşı koyabilmek amacıyla THAAD hava savunma füzelerinin üretim kapasitesini artıracağını duyurdu. Mühimmat Üretim Merkezi bünyesinde açılan 8 bin metrekarelik yeni tesis yatırımı, şirketin füze ve mühimmat üretim altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen 9 milyar doları aşkın kapsamlı yatırım programının bir parçası olarak öne çıkıyor. Özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin yoğun ilgi gösterdiği sistem, Pentagon'un uzun süreli operasyonlar sırasında azalan önleyici mühimmat stoklarını yenileme baskısıyla daha da kritik bir hale geldi.