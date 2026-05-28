Milyar dolarlık yatırım yapılacağı konuşuluyor! Hava savunma füzelerinin üretim kapasitesi felekleri şaşırtacak seviyeye gelecek
Milyar dolarlık yatırım yapılacağı konuşuluyor! Hava savunma füzelerinin üretim kapasitesi felekleri şaşırtacak seviyeye gelecek

ABD merkezli havacılık ve savunma devi Lockheed Martin, küresel çapta artan balistik füze, seyir füzesi ve İHA sürüsü tehditlerine karşı koyabilmek amacıyla THAAD hava savunma füzelerinin üretim kapasitesini artıracağını duyurdu. Mühimmat Üretim Merkezi bünyesinde açılan 8 bin metrekarelik yeni tesis yatırımı, şirketin füze ve mühimmat üretim altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen 9 milyar doları aşkın kapsamlı yatırım programının bir parçası olarak öne çıkıyor. Özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin yoğun ilgi gösterdiği sistem, Pentagon'un uzun süreli operasyonlar sırasında azalan önleyici mühimmat stoklarını yenileme baskısıyla daha da kritik bir hale geldi.

ABD merkezli Lockheed Martin, 22 Mayıs 2026’da duyurduğu yeni tesis yatırımıyla THAAD hava savunma füzelerinin üretimini artırıyor. Bu adım, ABD ve müttefiklerinin füze ile insansız hava araçlarına karşı savunmayı güçlendirmeye yönelik artan ihtiyacın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Army Recognition tarafından yapılan habere göre, Mühimmat Üretim Merkezi bünyesindeki 8 bin metrekarelik yeni “Bina 47”, THAAD önleyici füze üretimini genişletmeyi ve artan mühimmat talebini karşılamayı amaçlıyor.

Habere konu genişleme, Lockheed Martin’in ABD’nin füze ve mühimmat üretim kapasitesini güçlendirmeye odaklanan ve 9 milyar doları aşan daha kapsamlı yatırım programının bir parçası olarak öne çıkıyor. Söz konusu girişim, son çatışmalarda sergilenen uzun menzilli balistik füzeler, dolanan mühimmatlar ve sürü İHA saldırı yeteneklerinin yaygınlaşmasının ardından, dünya çapındaki savunma planlamacılarının önleyici mühimmat stoklarını yenileme ve katmanlı hava savunma ağlarını modernize etme konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Orta Doğu’daki gerilimle birlikte THAAD, ABD dışındaki ülkeler tarafından da en çok talep edilen stratejik hava savunma sistemlerinden biri haline geldi. Bu bağlamda Army Recognition tarafından aktarıldığı üzere Birleşik Arap Emirlikleri, ulusal savunmasını İran’ın balistik füze tehditlerine karşı güçlendirmek amacıyla sistemi satın alarak ilk yabancı kullanıcısı olmuştur. Suudi Arabistan da ulusal hava savunma yeteneklerinin modernizasyonu kapsamında THAAD sistemleri için büyük tedarik anlaşmaları imzalamıştır. Bu noktada bölgedeki füze tehditlerinin tırmandığı dönemde, Avrupa ve Asya’daki diğer müttefik ülkeler de benzer yüksek irtifa füze savunma çözümlerini yakından takip etmektedir.

THAAD’a yönelik artan uluslararası talep, hava savunma sistemlerinin NATO üyeleri, Hint-Pasifik müttefikleri ve Orta Doğulu ortaklar için en yüksek öncelikli tedarik alanlarından biri haline geldiği küresel savunma sektöründe yaşanan büyük bir değişimi yansıtmaktadır. Nitekim tehdit ortamı günümüzde geleneksel balistik füzelerin ötesine geçerek; mevcut hava savunma ağlarına meydan okuyan hipersonik mühimmatları, alçaktan uçan seyir füzelerini ve koordineli İHA sürüsü saldırılarını da kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Orta Doğu’daki son muharebe operasyonları, stratejik hava ve füze savunma sistemlerinin artan kritik rolünü yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz süreçte Körfez’de yaşanan çatışmalarda THAAD destekli sensör ağları ve entegre önleme mimarilerini de içeren ABD’nin füze savunma varlıklarını, askeri üslerini ve müttefik bölgelerini İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirilen balistik füze ve İHA saldırılarına karşı yoğun bir şekilde rol almıştı. Bölge genelinde balistik füzelerin ve kamikaze İHA’larının aralıksız kullanımı, Pentagon’un uzun süreli operasyonlar sırasındaki önleyici mühimmat tüketim hızına yönelik endişelerini daha da artırmış durumda.

1992 yılında Lockheed Martin tarafından balistik füzelere karşı hava savunma görevi icra etmek üzere geliştirilmeye başlanan THAAD yüksek irtifa füze savunma sistemi, 1995 yılında test faaliyetlerine tabi tutulmaya başladı. Yapılan 6 test atışı sonrası 1999 yılında ilk kez hedefi başarıyla imha edebilen sistem, azami 200 kilometre menzile ve 150 kilometre irtifaya sahip.

