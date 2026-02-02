Altın ve dolar tahminleri hep tutan Mert Başaran'dan şok çıkış: Parasını buna yatıranlar yandım Allah diyecekler

Yurtdışından konut almak Türkiye için çok büyük bir sorun. Türkiye’nin 1 dolara bile ihtiyacı olduğu bir dönemden geçerken, bizim korkunç bir şekilde yurt dışına paramız gidiyor bu yöntemle. O para ülkeye dönmüyor bir de! Milli değil, tamamen ticari düşünsek bile çok mantıklı görmüyorum. Fransa’da, Yunanistan’da doğum oranı ölüm oranının altında kalmış. Sizin alacağınız yerlerde nüfuslar 20 yıl sonra kalmayacak. Ne evleniyorlar ne çocuk yapıyorlar! LGBT almış başını gidiyor! Böyle bir ‘nüfuslar azalsın’ projeleri varken, siz o evi alıp nasıl satacaksınız? İngiltere’de, ABD’de öyle yerler var ki… Siz ‘ev aldım’ diye sevinirsiniz, sonra gittiğinizde 10 km yakınına giremezsiniz, kiraya veremezsiniz. Bilmediğin yerde mal almak çok tehlikeli. 5 yıl sonra bir sürü yurt dışından gayrimenkul almış insan, yanlış danışmanlar ve yanlış yer aldıkları için ‘Yandım Allah’ diyecek. 5 yıl önce 250.000’e aldıklarını 220.000’e satamayacaklar!" KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ