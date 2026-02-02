Altın ve dolar tahminleri hep tutan Mert Başaran'dan şok çıkış: Parasını buna yatıranlar yandım Allah diyecekler

Gayrimenkul bu aralar biraz geri planda kaldı. Altın ve gümüş o kadar çok para kazandırdı ki insanlara… İnsanoğlunun fıtratı bu. Ne zaman ki altın durur, 2-3 ay altın böyle yatay giderse, 2-3 ay sonra insanlar ‘Sıkıldım, gayrimenkule döneyim’ diyecek. O zaman da gayrimenkulde ciddi bir hareket olabilir. Faiz düştüğü an da fiyatlar artacak. O zaman da geç almış olacak. Altın ve borsada olan şey gayrimenkulde de aynı. Herkesin talep ettiği dönemde alırsanız fiyat artacak. Bugün seni kapıda karşılıyorlar, ‘gel evimi al’ diyorlar. Bu dönem pazarlık ypaabileceğiniz bir dönem. Ama 1,5 yıl sonra, 2027 yılı içinde, seçim öncesinde faizlerin düşmesiyle, fiyatların arttığı, borsanın, gayrimenkulun coştuğu bir dönem olursa, o aynı evi alamayacağız. Faiz 1 puan düştüğünde o ev yüzde 20-30 artacak.