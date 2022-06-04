Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın kaç lira? 4 Haziran 2022 güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları son haftalarda bir hayli hareketli. Fed’in faiz artırımı sonrası güncel altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Dolara kuruna paralel olarak anlık altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor son günlerde. Canlı altın fiyatları başta olmak üzere Kapalıçarşı altın fiyatlarının ne yönde hareket etmesinde bir kılavuz olması beklenen enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 73.50, aylık yüzde 2.98 arttı. Enflasyon verileri sonrası piyasada altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet, yarım, ata altın fiyatları merak edilir oldu. Peki 4 Haziran 2022 altın ne kadar? Altın alış fiyatı kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar?