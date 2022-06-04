  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın kaç lira? 4 Haziran 2022 güncel altın fiyatları…

2022-06-04 11:19:18
Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın kaç lira? 4 Haziran 2022 güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları son haftalarda bir hayli hareketli. Fed’in faiz artırımı sonrası güncel altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Dolara kuruna paralel olarak anlık altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor son günlerde. Canlı altın fiyatları başta olmak üzere Kapalıçarşı altın fiyatlarının ne yönde hareket etmesinde bir kılavuz olması beklenen enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 73.50, aylık yüzde 2.98 arttı. Enflasyon verileri sonrası piyasada altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet, yarım, ata altın fiyatları merak edilir oldu. Peki 4 Haziran 2022 altın ne kadar? Altın alış fiyatı kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar?

#1
Foto - Canlı altın fiyatı… TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL kurunda hareketlenme hız kazandı. Doların yükselmesine paralel olarak altın fiyatları da yukarı yönlü hareket izlemekte. Kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez 993 TL seviyelerini gören gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatları serbest piyasada ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün anlık ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte 4 Haziran 2022 canlı altın fiyatları.

Canlı altın fiyatı… TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL kurunda hareketlenme hız kazandı. Doların yükselmesine paralel olarak altın fiyatları da yukarı yönlü hareket izlemekte. Kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez 993 TL seviyelerini gören gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatları serbest piyasada ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün anlık ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte 4 Haziran 2022 canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.850,76, 1.851,63,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.850,76, 1.851,63,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 983,60, 988,24,

GRAM ALTIN FİYATI 983,60, 988,24,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 976,66, 977,20,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 976,66, 977,20,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.562,66, 1.597,72,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.562,66, 1.597,72,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.250,64, 6.371,35,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.250,64, 6.371,35,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.115,55, 3.195,45,

YARIM ALTIN FİYATI 3.115,55, 3.195,45,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.250,64, 6.371,35,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.250,64, 6.371,35,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.554,65, 6.719,86,

ATA ALTIN FİYATI 6.554,65, 6.719,86,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 540,82, 647,36,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 540,82, 647,36,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 893,08, 923,33,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 893,08, 923,33,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.885,00, 16.109,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.885,00, 16.109,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,55, 11,59,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,55, 11,59,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,89, 21,96,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,89, 21,96,

THY duyurdu: Kaldırıldı
Aktüel

THY duyurdu: Kaldırıldı

THY, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya'nın bu tedbirler..
Şamil Tayyar AK Parti'nin en büyük rakibini açıkladı
Siyaset

Şamil Tayyar AK Parti'nin en büyük rakibini açıkladı

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, TÜİK'in Mayıs ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Türkiye’nin yanında operasyona katılacaklarını duyurmuşlardı! Bir anda harekete geçtiler
Gündem

Türkiye’nin yanında operasyona katılacaklarını duyurmuşlardı! Bir anda harekete geçtiler

Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna destek mesajı yayımlayan Suriye Milli Ordusu, 500 askerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirdi...
Binali Yıldırım sahnede espriyi patlattı: Ali’ye kötü haber var
Siyaset

Binali Yıldırım sahnede espriyi patlattı: Ali’ye kötü haber var

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anaokulu açılışında espri yaparak, "Bugün günlerden Cuma, Ali’ye kötü haber var. Ali evladım, o..
Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi
Siyaset

Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Beyazıt Öztürk adına açılan sahte hesabın yaptığı mülteci karşıtı paylaşımı kendi hesabında ya..
Bebek'teki rezil görüntünün sebebi 'ekonomik kriz'miş..
Gündem

Bebek'teki rezil görüntünün sebebi 'ekonomik kriz'miş..

Klinik psikolog Hivren Özkol Cop, İstanbul Bebek sahilinde yaşanan gayr-i ahlaki rezaleti Medya Tava'ya yorumladı. Cop, rezaletin sebebi içi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay