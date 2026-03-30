Ekonomi
Altın fiyatlarına Fed baskısı!
Altın fiyatlarına Fed baskısı!

Altın piyasasında haftanın ilk işlem günü sert başladı.

30 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları geliyor. Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen ons altın, geçtiğimiz günlerde yaşadığı düşüşün ardından toparlanma sinyali verirken, iç piyasada da fiyatlar anlık olarak değişmeye devam ediyor. Özellikle Kapalı Çarşı verileri, hem kısa vadeli al-sat yapanlar hem de birikimlerini altınla değerlendirenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 30 Mart Pazartesi bugün gram altın ne kadar oldu, alış ve satış fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, 30 Mart 2026 Pazartesi günü yatırımcıların radarında yer alıyor. Ons altında görülen dalgalanmaların etkisiyle gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, piyasada güncel alış-satış rakamları büyük önem taşıyor. Son günlerde yaşanan sert geri çekilmenin ardından gelen tepki alımları, altın fiyatlarının dengelenmesine katkı sağladı. Kapalı Çarşı’da işlem gören güncel fiyatlar ise yatırım kararları açısından belirleyici olmaya devam ediyor. 30 Mart bugün altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL? İşte detaylar...

GRAM ALTIN FİYATI Alış: 6.424,53 Satış: 6.425,61

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI Alış: 4.486,05 Satış: 4.487,31

ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 10.264,28 Satış: 10.489,63

TAM ALTIN FİYATI Alış: 43.146,00 Satış: 44.816,00

ATA ALTIN FİYATI Alış: 43.912,42 Satış: 45.148,65

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 6.038,72 Satış: 6.331,82

