Altın fiyatları son dakika gelişmesi! Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? 31 Ocak 2022 güncel çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatı

Altın fiyatları ile ilgili son sıcak gelişmeler yaşınıyor. TC Merkez Bankası ve FED’in ocak ayına ilişkin faiz kararından sonra güncel altın fiyatları anlık olarak merak ediliyor. Şubata ayına girmeye hazırlandığımız bu günde canlı altın fiyatları hareket seyri netleşti. Fed’in mart ayından itibaren faiz artırıma gideceğini açıklamasıyla birlikte güncel altın fiyatları da bir hayli hareketlendi. Hem kur korumalı TL hesabının hem de fed ve TCMB’nin faiz kararı sonrası altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yatırımcısını meraklandırıyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı.