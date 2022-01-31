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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika gelişmesi! Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? 31 Ocak 2022 güncel çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatı

2022-01-31 09:15:01
Altın fiyatları son dakika gelişmesi! Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? 31 Ocak 2022 güncel çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatı

Altın fiyatları ile ilgili son sıcak gelişmeler yaşınıyor. TC Merkez Bankası ve FED’in ocak ayına ilişkin faiz kararından sonra güncel altın fiyatları anlık olarak merak ediliyor. Şubata ayına girmeye hazırlandığımız bu günde canlı altın fiyatları hareket seyri netleşti. Fed’in mart ayından itibaren faiz artırıma gideceğini açıklamasıyla birlikte güncel altın fiyatları da bir hayli hareketlendi. Hem kur korumalı TL hesabının hem de fed ve TCMB’nin faiz kararı sonrası altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yatırımcısını meraklandırıyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı.

#1
Foto - 31 Aralık canlı altın fiyatları… Altın fiyatları ne kadar oldu, canlı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? sorularını altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Önce TC Merkez Bankası sonra da FED’in faizleri sabit tutması sonrası altın fiyatları adeta çıkıldı. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra erim erim ediyenaltın fiyatları fedin faiz açıklaması sonrası kritik seviye olarak kabul edilen 775 TL’ye indi. Yeni haftaya anlık altın fiyatları ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, bugün canlı altın fiyatları ne kadar… Çeyrek altın güncel fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, güncel altın fiyatı anlık altın fiyatları, yarım altın fiyatı bugün, çeyrek altın anlık fiyatı, gram atın canlı, anlık altın fiyatları son durum bugün ne oldu? sorularını sormakta. İşte 31 Ocak 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları.

31 Aralık canlı altın fiyatları… Altın fiyatları ne kadar oldu, canlı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? sorularını altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Önce TC Merkez Bankası sonra da FED’in faizleri sabit tutması sonrası altın fiyatları adeta çıkıldı. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra erim erim ediyenaltın fiyatları fedin faiz açıklaması sonrası kritik seviye olarak kabul edilen 775 TL’ye indi. Yeni haftaya anlık altın fiyatları ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, bugün canlı altın fiyatları ne kadar… Çeyrek altın güncel fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, güncel altın fiyatı anlık altın fiyatları, yarım altın fiyatı bugün, çeyrek altın anlık fiyatı, gram atın canlı, anlık altın fiyatları son durum bugün ne oldu? sorularını sormakta. İşte 31 Ocak 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.786,53 TL, 1.786,85 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.786,53 TL, 1.786,85 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 777,74 TL, 788,39 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 777,74 TL, 788,39 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 779,75 TL, 779,91 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 779,75 TL, 779,91 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.247,66 TL, 1.275,20 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.247,66 TL, 1.275,20 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.990,43 TL, 5.085,02 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.990,43 TL, 5.085,02 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.487,42 TL, 2.550,31 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.487,42 TL, 2.550,31 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.990,43 TL, 5.085,02 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.990,43 TL, 5.085,02 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.150,01 TL, 5.277,47 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.150,01 TL, 5.277,47 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 425,57 TL, 517,45 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 425,57 TL, 517,45 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 706,81 TL, 733,46 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 706,81 TL, 733,46 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.601,00 TL, 12.901,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.601,00 TL, 12.901,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,73 TL, 9,75 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,73 TL, 9,75 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,35 TL, 22,37 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,35 TL, 22,37 TL,

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