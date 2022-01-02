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Ekonomi
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Altın fiyatları anlık ne kadar? Gram altın ne kadar anlık çeyrek altın fiyatı 2 Ocak 2022 güncel altın fiyatı

2022-01-02 09:24:42
Altın fiyatları anlık ne kadar? Gram altın ne kadar anlık çeyrek altın fiyatı 2 Ocak 2022 güncel altın fiyatı

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Güncel gram altın fiyatı başta olmak üzere anlık çeyrek altın fiyatları altına yatırım yapanlarca canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu eşliğinde takip ediliyor. Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına geçiş sonrası dolar kuru tepe taklak oldu. Dolar kuruna paralel olarak da altın fiyatları da bir hayli düştü. Altın fiyatları düşüşü sonrası altın çıkar mı, altın ne kadar düşer, altın yükselir mi, altın bugün ne kadar oldu? sorularına sıklıkla cevap aranmakta. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı, gram altın anlık fiyatı, bugün anlık altın fiyatları ne kadar? Altın bugün kaç TL? Güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın güncel fiyatı yine altını bulunanlarca pazar günü olmasına rağmen anlık olarak sorgulanıyor. İşte 2 Ocak 2022 güncel altın fiyatı, çeyrek, gram, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları.

#1
Foto - Son dakka: 2 Ocak 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar? sorusu en çok aranan konuların başında geliyor. Dolar kurunun son bir kaç gündür yukarı yönlü hareket etmesine paralel olarak altın fiyatları da yükselişe geçti. Anlık altın fiyatları gram altın fiyatı olsun çeyrek altın fiyatı ile cumhuriyet altını fiyatları ve yarım altın fiyatları, bunun yanıda bilezik fiyatları yeniden çıkmaya başlaması altını olan vatandaşlar tarafından altın yeniden 1000TL olur mu? altın fiyatları ne kadar çıkar? Anlık gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar? sorularını sormaya neden olmakta.

Son dakka: 2 Ocak 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar? sorusu en çok aranan konuların başında geliyor. Dolar kurunun son bir kaç gündür yukarı yönlü hareket etmesine paralel olarak altın fiyatları da yükselişe geçti. Anlık altın fiyatları gram altın fiyatı olsun çeyrek altın fiyatı ile cumhuriyet altını fiyatları ve yarım altın fiyatları, bunun yanıda bilezik fiyatları yeniden çıkmaya başlaması altını olan vatandaşlar tarafından altın yeniden 1000TL olur mu? altın fiyatları ne kadar çıkar? Anlık gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar? sorularını sormaya neden olmakta.

#2
Foto - Altın fiyatları yükselecek mi? sorusu da en çok sorular soruların başında gelmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Altın fiyatları yükselecek mi? sorusu da en çok sorular soruların başında gelmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Döviz kurlarında ani iniş çıkışlar yaşanmaması için tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalından kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

#3
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.828,45 TL, 1.829,95 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.828,45 TL, 1.829,95 TL,

#4
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 761,34 TL, 795,87 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 761,34 TL, 795,87 TL,

#5
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 779,57 TL, 779,67 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 779,57 TL, 779,67 TL,

#6
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.247,31 TL, 1.274,76 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.247,31 TL, 1.274,76 TL,

#7
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.989,24 TL, 5.083,43 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.989,24 TL, 5.083,43 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.486,83 TL, 2.549,51 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.486,83 TL, 2.549,51 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.989,24 TL, 5.083,43 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.989,24 TL, 5.083,43 TL,

#10
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.227,42 TL, 5.363,94 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.227,42 TL, 5.363,94 TL,

#11
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 416,35 TL, 522,32 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 416,35 TL, 522,32 TL,

#12
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 691,82 TL, 742,08 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 691,82 TL, 742,08 TL,

#13
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.334,00 TL, 13.023,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.334,00 TL, 13.023,00 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,91 TL, 9,92 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,91 TL, 9,92 TL,

#15
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,26 TL, 23,36 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,26 TL, 23,36 TL,

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