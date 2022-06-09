Altın fiyatları alım satım ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı 9 Haziran 2022!

Altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alındığı 21 Aralık’tan bu yana ilk kez kur korumalı hesabı öncesine dönmek üzere. Rusya-Ukrayna savaşı küresel piyasaları alt üst etmeye devam ediyor. Bir yandan petrol fiyatları artıyor, bir yandan akaryakıt benzin, motorin, LPG zamlanıyor, diğer yandan döviz kurları aldı başını gidiyor bir yandan da doların yükselmesine paralel olarak altın fiyatları psikolojik sınırları tek tek kırıyor. Altına yatırım yapanlar altın fiyatları ne kadar olur? Altın ne kadar yükselecek? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? sorularını sormakta. İşte anlık altın fiyatlar: 9 Haziran 2022 Perşembe! Cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın fiyatı, ata altın, ziynet altın, bilezik fiyatları.