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Ekonomi
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Altın fiyatları alım satım ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı 9 Haziran 2022!

2022-06-09 09:57:12
Altın fiyatları alım satım ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı 9 Haziran 2022!

Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? Altın fiyatları son günlerde aldı başına gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile yukarı yönlü hareket etmeyi sürdüren altın fiyatları, Fed’in faiz artırımı sonrası ateşi daha da yükselerek psikolojik sınırları hızla aşmaya başlamıştı. Anlık gram altın fiyatı başta olmak üzere gncel çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatları son bir kaç gündür yükseldikçe yükseliyor. Altın alacaklar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? Altın yükselir mi düşer mi? sorularını sorarken, altına yatırım yapanlar ise altın ne kadar yükselir? Altın kaça çıkar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum ne? sorularını internet üzerinden anlık altın fiyatlarına bakarak öğrenmeye çalışıyor. İşte 9 Haziran 2022 anlık, canlı, güncel altın fiyatları:

#1
Foto - Altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alındığı 21 Aralık’tan bu yana ilk kez kur korumalı hesabı öncesine dönmek üzere. Rusya-Ukrayna savaşı küresel piyasaları alt üst etmeye devam ediyor. Bir yandan petrol fiyatları artıyor, bir yandan akaryakıt benzin, motorin, LPG zamlanıyor, diğer yandan döviz kurları aldı başını gidiyor bir yandan da doların yükselmesine paralel olarak altın fiyatları psikolojik sınırları tek tek kırıyor. Altına yatırım yapanlar altın fiyatları ne kadar olur? Altın ne kadar yükselecek? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? sorularını sormakta. İşte anlık altın fiyatlar: 9 Haziran 2022 Perşembe! Cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın fiyatı, ata altın, ziynet altın, bilezik fiyatları.

Altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alındığı 21 Aralık’tan bu yana ilk kez kur korumalı hesabı öncesine dönmek üzere. Rusya-Ukrayna savaşı küresel piyasaları alt üst etmeye devam ediyor. Bir yandan petrol fiyatları artıyor, bir yandan akaryakıt benzin, motorin, LPG zamlanıyor, diğer yandan döviz kurları aldı başını gidiyor bir yandan da doların yükselmesine paralel olarak altın fiyatları psikolojik sınırları tek tek kırıyor. Altına yatırım yapanlar altın fiyatları ne kadar olur? Altın ne kadar yükselecek? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? sorularını sormakta. İşte anlık altın fiyatlar: 9 Haziran 2022 Perşembe! Cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın fiyatı, ata altın, ziynet altın, bilezik fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.850,94, 1.851,47,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.850,94, 1.851,47,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.027,15, 1.033,96,

GRAM ALTIN FİYATI 1.027,15, 1.033,96,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.022,86, 1.023,21,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.022,86, 1.023,21,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.636,87, 1.672,97,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.636,87, 1.672,97,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.546,32, 6.671,30,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.546,32, 6.671,30,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.262,93, 3.345,88,

YARIM ALTIN FİYATI 3.262,93, 3.345,88,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.546,32, 6.671,30,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.546,32, 6.671,30,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.786,41, 6.957,31,

ATA ALTIN FİYATI 6.786,41, 6.957,31,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 565,25, 677,13,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 565,25, 677,13,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 932,79, 966,84,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 932,79, 966,84,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.590,00, 16.853,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.590,00, 16.853,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,15, 12,17,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,15, 12,17,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,11, 22,13,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,11, 22,13,

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