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Ekonomi
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Altın fiyatı canlı: Çeyrek altın gram altın anlık fiyatları ne kadar? 16 Haziran 2022 güncel altın alış satış fiyatı

2022-06-16 09:16:43
Altın fiyatı canlı: Çeyrek altın gram altın anlık fiyatları ne kadar? 16 Haziran 2022 güncel altın alış satış fiyatı

Altın fiyatları merakla beklenen Fed’in faiz kararından sonra ne yönde hareket ettiği merak ediliyor. ABD’de yükselen enflasyon verileri sonrası Fed’in daha sert bir faiz politikası izleyeceği bekleniyordu ki öyle de oldu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed’in agresif faiz kararı altın piyasasında bir hayli doping etkisi oluşturdu. Altına yatırım yapanlar anlık altın fiyatları sorgulamasını yapmaktan kendini alamıyor. Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? sorusu başta olmak üzere gram altın ne kadar? Canlı gram altın anlık fiyatı kaç TL? Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın, bilezik fiyatları son durum anlık olarak araştırılıyor. İşte 16 Haziran 2022 canlı, anlık, güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Fed’in faiz artırmasına rağmen, sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon rakamları yüksek gelmeye devam ediyor. ABD’de Mayıs ayında yıllık enflasyon Nisan'daki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6’ya yükseldi. Yükselen enflasyon karşısında daha da şahinleşen Fed, haziran ayına ilişkin faiz kararını açıklayarak, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatları yukarı yönlü harekete başladı. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatı alış satış ne kadar? Güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 16 Haziran 2022 Perşembe anlık altın fiyatları:

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Fed’in faiz artırmasına rağmen, sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon rakamları yüksek gelmeye devam ediyor. ABD’de Mayıs ayında yıllık enflasyon Nisan'daki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6’ya yükseldi. Yükselen enflasyon karşısında daha da şahinleşen Fed, haziran ayına ilişkin faiz kararını açıklayarak, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatları yukarı yönlü harekete başladı. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatı alış satış ne kadar? Güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 16 Haziran 2022 Perşembe anlık altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.831,37 TL, 1.831,77 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.831,37 TL, 1.831,77 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN ANLIK FİYATI NE KADAR? 1.018,30 TL, 1.025,04 TL,

GRAM ALTIN ANLIK FİYATI NE KADAR? 1.018,30 TL, 1.025,04 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.016,44 TL, 1.016,62 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.016,44 TL, 1.016,62 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.626,30 TL, 1.662,18 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.626,30 TL, 1.662,18 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.505,18 TL, 6.628,39 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.505,18 TL, 6.628,39 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.242,43 TL, 3.324,36 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.242,43 TL, 3.324,36 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.505,18 TL, 6.628,39 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.505,18 TL, 6.628,39 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.707,28 TL, 6.876,20 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.707,28 TL, 6.876,20 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 560,25 TL, 671,28 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 560,25 TL, 671,28 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 924,65 TL, 958,29 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 924,65 TL, 958,29 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.446,00 TL, 16.707,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.446,00 TL, 16.707,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,00 TL, 12,01 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,00 TL, 12,01 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,64 TL, 21,66 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,64 TL, 21,66 TL,

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