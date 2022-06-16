Altın fiyatı canlı: Çeyrek altın gram altın anlık fiyatları ne kadar? 16 Haziran 2022 güncel altın alış satış fiyatı

Altın fiyatları merakla beklenen Fed’in faiz kararından sonra ne yönde hareket ettiği merak ediliyor. ABD’de yükselen enflasyon verileri sonrası Fed’in daha sert bir faiz politikası izleyeceği bekleniyordu ki öyle de oldu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed’in agresif faiz kararı altın piyasasında bir hayli doping etkisi oluşturdu. Altına yatırım yapanlar anlık altın fiyatları sorgulamasını yapmaktan kendini alamıyor. Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? sorusu başta olmak üzere gram altın ne kadar? Canlı gram altın anlık fiyatı kaç TL? Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın, bilezik fiyatları son durum anlık olarak araştırılıyor. İşte 16 Haziran 2022 canlı, anlık, güncel altın fiyatları.