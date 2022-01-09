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Ekonomi
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Altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 9 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı

2022-01-09 09:23:10
Altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 9 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı

Güncel altın fiyatıları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatı için gözler ABD’den gelecek açıklamalara kilitlenirken, Fed'in faiz artırımının yakın olacağına dair beklentilerle, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselirken; altının ons fiyatı baskı altına girerek değer kaybetti. Gram Altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket etmeye başlarken, anlık çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere, güncel gram altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı, anlık yarım altın fiyatı ne kadar? sorusu da şu günlerde bir hayli sorgulanır oldu. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? Altın fiyatı çeyrek altın güncel fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.

#1
Foto - Gram altın fiyatları, başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı anlık cumhuriyet altın fiyatı ve güncel yarım altın fiyatı elinde altını bulunanlarca sorgulanıyor. Dolar kurunun 18 TL’ye çıkmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alındığını açıkladı. Kur korumalı TL hesabı dolar fiyatının ateşini bir hayli düşürken, dolar kuruna paralel olarak anlık altın fiyatı da bir hayli düşüşe geçmişti. Açıklanan enflasyon verilerinin yüksek çıkması ve kritik FED toplantısı ile Merkez Bankası’nın ocak ayına ilişkin faiz kararırı açıklayacak olması anlık altın fiyatı ne durumda? Altın fiyatı güncel son durum ne? Altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? sorularının sorulmasına neden olmakta. Peki anlık canlı gram altın fiyatı 800 TL’yi geçti mi? İşte 9 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.

Gram altın fiyatları, başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı anlık cumhuriyet altın fiyatı ve güncel yarım altın fiyatı elinde altını bulunanlarca sorgulanıyor. Dolar kurunun 18 TL’ye çıkmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alındığını açıkladı. Kur korumalı TL hesabı dolar fiyatının ateşini bir hayli düşürken, dolar kuruna paralel olarak anlık altın fiyatı da bir hayli düşüşe geçmişti. Açıklanan enflasyon verilerinin yüksek çıkması ve kritik FED toplantısı ile Merkez Bankası’nın ocak ayına ilişkin faiz kararırı açıklayacak olması anlık altın fiyatı ne durumda? Altın fiyatı güncel son durum ne? Altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? sorularının sorulmasına neden olmakta. Peki anlık canlı gram altın fiyatı 800 TL’yi geçti mi? İşte 9 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.796,17 TL, 1.796,93 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.796,17 TL, 1.796,93 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 801,01 TL, 804,72 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 801,01 TL, 804,72 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 797,13 TL, 797,31 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 797,13 TL, 797,31 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.275,40 TL, 1.303,60 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.275,40 TL, 1.303,60 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.101,60 TL, 5.198,44 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.101,60 TL, 5.198,44 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.542,83 TL, 2.607,19 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.542,83 TL, 2.607,19 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.101,60 TL, 5.198,44 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.101,60 TL, 5.198,44 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.298,10 TL, 5.432,34 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.298,10 TL, 5.432,34 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 438,57 TL, 528,07 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 438,57 TL, 528,07 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 727,92 TL, 748,98 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 727,92 TL, 748,98 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.976,00 TL, 13.167,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.976,00 TL, 13.167,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,89 TL, 9,91 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,89 TL, 9,91 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,34 TL, 22,39 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,34 TL, 22,39 TL,

#15
Foto - Ekonomist İslam Memiş, canlı yayında döviz kurlarındaki dalgalı seyrin 3 ay daha, Mart ayına kadar devam edeceğini açıkladı. Yatırımcılara önemli tavsiyeler veren Memiş, altını olanların altınlarının yüzde 50'sini dolara çevirip, doları olanların da yarısıyla altın alarak uzun vadede beklemeleri gerektiğini söyledi.

Ekonomist İslam Memiş, canlı yayında döviz kurlarındaki dalgalı seyrin 3 ay daha, Mart ayına kadar devam edeceğini açıkladı. Yatırımcılara önemli tavsiyeler veren Memiş, altını olanların altınlarının yüzde 50'sini dolara çevirip, doları olanların da yarısıyla altın alarak uzun vadede beklemeleri gerektiğini söyledi.

#16
Foto - Memiş,

Memiş, "Piyasalar bu haftaya karışık başladı. Kurlardaki bu dalgalı seyir 3 ay daha, Mart ayına kadar devam edecek. Gram altın yatırımcısı uzun vadeli beklemeli. 2022 yılı karışık bir yıl olacak. Soru işaretleri daha çözülmedi. Altın'ın ONS fiyatı sınırda geziyor. FED'in faiz kararına kadar aşağı ya da yukarı kırılma olasılığını zayıf görüyorum. Altın yatırımınız varsa yüzde 50'sini dolara çevirmeli, dolar olanlar da yarısını altına çevirerek beklemeli.

#17
Foto - Ekonomi uzmanlarının 6 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altın'da dün sakin bir seyir izlendi ve %1.43 oranında yükseliş ile 795.28 TL'den gün tamamlandı. Kısa vadeli yükselen Trend içerisinde hareket eden hissenin kısa vadeli göstergelerinde güç kazanımı sürüyor. 795TL direncinin kırılma potansiyelinin arttığını düşünüyoruz. 795TL seviyesinin üzerinde yaşanacak hareketlerde 839 ile 919 seviyeleri üst dirençler olarak hedeflenebilir. 750TL seviyesini ise gün içi hareketlerde ilk destek noktası olarak verebiliriz.

Ekonomi uzmanlarının 6 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altın'da dün sakin bir seyir izlendi ve %1.43 oranında yükseliş ile 795.28 TL'den gün tamamlandı. Kısa vadeli yükselen Trend içerisinde hareket eden hissenin kısa vadeli göstergelerinde güç kazanımı sürüyor. 795TL direncinin kırılma potansiyelinin arttığını düşünüyoruz. 795TL seviyesinin üzerinde yaşanacak hareketlerde 839 ile 919 seviyeleri üst dirençler olarak hedeflenebilir. 750TL seviyesini ise gün içi hareketlerde ilk destek noktası olarak verebiliriz.

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