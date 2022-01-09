Altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 9 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı

Güncel altın fiyatıları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatı için gözler ABD’den gelecek açıklamalara kilitlenirken, Fed'in faiz artırımının yakın olacağına dair beklentilerle, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselirken; altının ons fiyatı baskı altına girerek değer kaybetti. Gram Altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket etmeye başlarken, anlık çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere, güncel gram altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı, anlık yarım altın fiyatı ne kadar? sorusu da şu günlerde bir hayli sorgulanır oldu. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? Altın fiyatı çeyrek altın güncel fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.