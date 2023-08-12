Altay Tankı için tarih verildi! Heyecanlandıran haber geldi

"Laboratuvar ortamında yapılması gereken testler çok önemli ölçüde tamamlandı. Bir sonraki adım tank üzerindeki test aşamasına geçmek. Proje şu anda o noktada diyebiliriz ama o da kısa bir süreç değil. Dünyadaki bütün uygulamalar da böyle. Bir tank güç grubunu geliştirmek oldukça meşakkatli ve zaman alan bir iş. Diğer performans testlerinin dışında 10 bin kilometre dayanıklılık testinin yapılması lazım. Güç grubunun sadece bir testi 10 ay sürüyor. Dolayısıyla bir süreç ama planı içinde gidiyor. Hedefimiz ALTAY'ın seri üretimi başladıktan sonra bu sürecin tamamlandığı noktada ki bu 250 tanklık paketin ortalarında bir yerde gibi görünüyor, yerli ve milli motor ve transmisyonumuzu ALTAY'a entegre edip bu konudaki dışa bağımlılığı da tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz."