Altay Tankı için tarih verildi! Heyecanlandıran haber geldi

ALTUĞ 8X8'in çok başarılı şekilde o testleri sürdürdüğünü ifade eden Karaaslan, "Dolayısıyla umutlu olduğumuz bir proje bu. ALTUĞ'un yurt dışı potansiyeli de çok yüksek. Kendi kategorisinde son tasarlanan, en yüksek teknolojiye sahip, rakiplerin bütün iyi özellikleri kıyaslanarak en optimum tasarımı yaptığımızı değerlendirdiğimiz bir araç. Çok ciddi ihracat potansiyeli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu yönde de yürüttüğümüz çalışmalar var. Yurt dışında katıldığı, çok sıra dışı şartlar altında başarıyla tamamladığı testler var. Yakın bir zamanda somut sonuçlarını da alacağımız ve seri üretimde görmeyi hedeflediğimiz bir araç. Ondan da çok şey bekliyoruz."