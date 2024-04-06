Almanya Windows’u siliyor! Linux kullanacaklar

Hükümet, geçişi desteklemek için bir eğitim programı da sağlıyor. Bu program kapsamında çalışanlara Linux kullanılması öğretilecek. Ayrıca Windows bilgisayarların da Linux’a geçişi sağlanacak. Eyalet bilgisayarların çoğunluğu Linux’a geçirilecek olsa da, bazı sistemlerin açık kaynak alternatifler ile değiştirilemeyecek özel yazılımlara sahip olduğunu söyledi. Bu yüzden bilgisayarların bir kısmı Windows kullanmaya da devam edecek.