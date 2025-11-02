Almanya ile görüşme meyvesini verdi! 44 adet “çelik canavar” Leopard tankı için düğmeye basıldı

Savunma Komitesi'nin kararı, AB SAFE finansmanının tank, obüs ve kamyon programlarını destekleyeceğini ve anti-drone projesinin ulusal olarak finanse edileceğini teyit ediyor. KNDS ve Đuro Đaković arasındaki Leopard bakımı ve daha önce Ukrayna'ya yapılan M-84A4 ve M-80 transferleri konusundaki iş birliği, Hırvatistan'ı Avrupa savunma ağlarına daha da entegre ediyor. Yetkililer, bu satın alımların Hırvatistan'ın kara bileşeninin modernizasyonunu 2030 yılına kadar tamamlayacağını ve operasyonel hazırlığı, endüstriyel kapasiteyi ve NATO'nun uzun vadeli yetenek hedefleriyle uyumu artırmak üzere yapılandırılmış, ülkenin bağımsızlıktan bu yana en büyük koordineli yeniden silahlanma çabasını temsil ettiğini belirtiyor.