Almanya ile görüşme meyvesini verdi! 44 adet “çelik canavar” Leopard tankı için düğmeye basıldı

1.500 beygir gücündeki MTU MB 873 Ka-501 dizel motoru, yaklaşık 65 km/s azami hız ve 400 km'ye yakın bir menzil sağlıyor. Tasarım, güçlendirilmiş burulma çubuğu süspansiyonu, 500 mm yerden yükseklik ve 69 tonun altında toplam muharebe ağırlığı içeriyor. Dört kişilik mürettebat, entegre yangın söndürme sistemi ve 20 kW'lık yardımcı güç ünitesiyle donatılmış NBC korumalı bir ortamda görev yapıyor. Leopard 2A8 ayrıca, üçüncü nesil termal görüntüleme, lazer mesafe ölçer ve hareketli hedeflere hassas müdahaleyi destekleyen balistik bilgisayar içeren dijital ateş kontrol sistemine sahiptir. 360° durumsal farkındalık sistemi, isteğe bağlı lazer uyarı alıcısı ve uzaktan kumandalı silah istasyonu, korumayı ve operasyonel esnekliği artırır. Boyut olarak, Leopard 2A8'in gövde uzunluğu 8,05 m (top dahil 11,17 m), genişliği 4,00 m ve taret yüksekliği 2,72 m'dir (PERI nişangah ile 3,11 m). Tankın pasif zırhı ve EuroTrophy APS, şekillendirilmiş patlayıcı ve kinetik tehditlere karşı birlikte koruma sağlar.