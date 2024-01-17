Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

Afd'nin kapatılması gerekip gerekmediği tartışmaları da yeniden alevlendi. Partinin bazı üyelerinin aşırı sağcı olduğu ve yasaklanması gerektiği yönünde görüşler var. Afd'nin kapatılması için 600 bin imza dahi toplandı. Partinin kapatılmasını isteyenler Afd'nin demokrasiye yönelik bir tehdit olduğunu söylüyor. Ülkede radikal partilerin toptan yasaklanması yönünde görüşler de var. Ancak buna karşı çıkanlar ise Afd'nin politikalarının mahkemelerde değil siyasette tartışılması gerektiğine inanıyor. Ayrıca Almanya'da bir partinin yasaklanması zorlu ve uzun bir süreç. Bu süreçte partinin daha da güç kazanabileceğinden de endişe ediliyor.