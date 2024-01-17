2024-01-17 10:49:14 Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!
Almanya'da aşırı sağcı siyasteçiler, Nazi dönemindekileri benzetilen bir toplantıda milyonlarca yabancının sınır dışı edilmesini planladığı ortaya çıktı. Almanya, Pots'dam'da gizli bir toplantı yapıldığı ortaya çıktı. Bir grup neo-Nazi, Alman aşırı sağcı politikacı ve iş insanlarından oluşan bir grup ülkedeki milyonlarca yabancıyı sınır dışı etmek için bir plan oluşturmak üzere toplandı.