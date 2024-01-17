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Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

2024-01-17 10:49:14
Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

Almanya'da aşırı sağcı siyasteçiler, Nazi dönemindekileri benzetilen bir toplantıda milyonlarca yabancının sınır dışı edilmesini planladığı ortaya çıktı. Almanya, Pots'dam'da gizli bir toplantı yapıldığı ortaya çıktı. Bir grup neo-Nazi, Alman aşırı sağcı politikacı ve iş insanlarından oluşan bir grup ülkedeki milyonlarca yabancıyı sınır dışı etmek için bir plan oluşturmak üzere toplandı.

#1
Foto - Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

1942'de Naziler'in Yanudilere karşı 'nihai çözüm'ü planladığı lüks villaya 10 kilometre mesafede yapılan toplantıda Afd partisinden siyasetçiler, iş insanları ve neo-naziler yer aldı. CDU'nun muhafazakar kanadından iki üyenin de toplantıda olduğu biliniyor.

#2
Foto - Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

Kimlikçi Hareketin lideri Avusturyalı aşırı sağcı aktivist Martin Sellner'i 'Tersine Göç' planına göre ülkesine dönmek istemeyen yaklaşık 2 milyon kişi Kuzey Afrika'daki bir ülkeye gönderilecekti. Toplantıda bu uygulamanın nasıl yapılacağı konuşuldu. Gönderilmek istenenler arasında sadece yasa dışı olarak Almanya'da ikamet edenler yoktu. Almanya'da oturma hakkı, Alman pasaportu veya vatandaşlığı lan yabancılar da vardı. Çifte vatandaşlıkları olanların Alman vatandaşlıklarının iptalinin yanı sıra geride kalacak göçmenleri için hayatı yaşanmaz hale getirecek öneriler de sunuldu.

#3
Foto - Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

Bu 1940 yılında Naziler'in 4 milyon kadar Yahudiyi Madagaskar adasına gnöderme fikrini anımsatıyordu. Sellner ve adı geçen diğer katılımcılar bu toplantıya katıldıklarını itiraf etti. Afd'den toplantıya katıldıklarını doğrulamakla birlikte böyle bir amaçları olmadığı yönünde açıklamalar gelse de parti üyelerinden Rene Springer'in sosyal medyadan yaptığı "Yabancı menşeylileri ülkelerine geri göndereceğiz. Bu gizli bir plan değil, bu bizim vaadimiz" paylaşımı dikkat çekti.

#4
Foto - Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

Toplantı sadece Nazi dönemiyle paralellik göstermesiyle değil Afd'nin son aylarda yapılan anketlerde yükselişe geçmesi nedeniyle de tartışılır oldu.

#5
Foto - Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

Yüzde 22'lik oy oranıyla hükümet koalisyonunu oluşturan 3 partinin ardından ülkede en popüler 2. parti konumundaki Afd, özellikle Doğu Almanya'da ana siyasi güç olma yolunda ilerliyor.

#6
Foto - Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

Bu gizli toplantıyla ilgili haberler hükümet ve Alman toplumunda tepkilere neden oldu. Şansölye Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Potsdam'da düzenlenen bir protestoya katıldı. Scholz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizdeki pek çok insan, aşırı sağcıların, Afd üyelerinin ve Anayasa düşmanlarının açık bir şekilde bir araya gelmesi karşısında benim kadar şok oldu. Onlara karşı çıkmak biz Demokratların görevidir, demokrasimiz güçlüdür" diye yazdı.

#7
Foto - Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

Afd'nin kapatılması gerekip gerekmediği tartışmaları da yeniden alevlendi. Partinin bazı üyelerinin aşırı sağcı olduğu ve yasaklanması gerektiği yönünde görüşler var. Afd'nin kapatılması için 600 bin imza dahi toplandı. Partinin kapatılmasını isteyenler Afd'nin demokrasiye yönelik bir tehdit olduğunu söylüyor. Ülkede radikal partilerin toptan yasaklanması yönünde görüşler de var. Ancak buna karşı çıkanlar ise Afd'nin politikalarının mahkemelerde değil siyasette tartışılması gerektiğine inanıyor. Ayrıca Almanya'da bir partinin yasaklanması zorlu ve uzun bir süreç. Bu süreçte partinin daha da güç kazanabileceğinden de endişe ediliyor.

#8
Foto - Alman aşırı sağcıların korkunç planı ortaya çıktı... Bir otelde toplanıp Almanya'daki yabancıları ne yapacaklarını planladılar!

Concepcion Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezi yöneticisi Paulina Astroza, böyle bir yasağın "mağdur" yaratacağını ve bunun da geleneksel partiler tarafından temsil edilmediğini düşünen kitlenin Afd'ye empati duymasına neden olabileceğini söylüyr. Öte yandan yasakla parti kapatmanın fikirleri ortadan kaldırmayacağı ve seçmenlerin kendilerini meşrulaştırmak için başka yollar arayacağını söyleyenler de var. Dolayısıyla Almanya'da bir partiyi yasaklamak oldukça çetrefilli bir konu. 1950'lerde Almanya'da Anayasa Mahkemesi 2 partiyi yasaklamıştı. Sonrasında ise böyle bri şey olmadı. Neo Nazi NPD partisi ise yasaklanmamıştı, çünkü yasaklamanın gereksinimleri oldukça katı. Bu yüzden Afd'ye karşı açılacak bir kapatma çabasının başarılı olacağının da garantisi yok.

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