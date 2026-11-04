Alle Dorhout'tan Türkiye çıkışı! Hazırlıklara başladılar, o ihaleyi dört gözle bekliyorlar

Dorhout, Hollandalı şirketleri Türkiye'deki ilgili kurum ve sektör temsilcileriyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "7-11 Aralık'ta İstanbul ve İzmir'e deniz üstü rüzgar enerjisi odaklı bir ticaret heyeti ziyareti düzenliyoruz. Bu ziyaret kapsamında Hollandalı şirketleri Türk kamu kurumlarının temsilcileri, proje geliştiricileri ve potansiyel iş ortaklarıyla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinin geliştirilmesi konusunda daha fazla bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra hükümetler arası işbirliği imkanlarını da değerlendiriyoruz."