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Diyarbakır'dan kötü haber geldi: 2 çocuk feci şekilde can verdi! Meğer büyük bir hata: Ödem atmak isteyenler bu yanlış, mucizevi besinler değil... Yeşil çay ve kira sapıyla hazırlanıyor... Canan Karatay tek tek saydı: Çocuklara bunları çiğ yedirin! Kan yapar ve ısıtır Sercan Yıldırım'ın yeni tarzına bakın! İlk kez görenler tanıyamadı Kekova’da 4 bin 700 yıllık keşif! Dünyanın en eski batığı Guinness’e girdi! Türk gemilerine dokunmak artık imkansız: Türkiye Fransa'da ilk kez kamuoyuna gösterdi Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o' Deniz Undav'dan yine sabırları taşıracak çıkış: Önce İsmail sonra Barış Alper Yılmaz'la kapıştı
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Meğer büyük bir hata: Ödem atmak isteyenler bu yanlış, mucizevi besinler değil... Yeşil çay ve kira sapıyla hazırlanıyor...

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Meğer büyük bir hata: Ödem atmak isteyenler bu yanlış, mucizevi besinler değil... Yeşil çay ve kira sapıyla hazırlanıyor...

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte mutfaklarda yeniden çay kokuları gelmeye başladı ancak kilo verme sürecinde yaşanan ödem probleminde birçok kişi detoks suları hazırlarken farkında olmadan büyük bir hata yapıyor. Kilo verdiren mucizevi besin algısı yanlış...

#1
Foto - Meğer büyük bir hata: Ödem atmak isteyenler bu yanlış, mucizevi besinler değil... Yeşil çay ve kira sapıyla hazırlanıyor...

Detoks suları doğru beslenme düzeniyle birlikte ödem atılmasına yardımcı oluyor. Kiraz sapı, yeşil çay, tarçın, limon ve maden suyunun bir araya geldiği detoks suyu kısa sürede ödemlere veda etmenize yardımcı olacak.

#2
Foto - Meğer büyük bir hata: Ödem atmak isteyenler bu yanlış, mucizevi besinler değil... Yeşil çay ve kira sapıyla hazırlanıyor...

Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler, günlük su tüketiminde zaman zaman farklılığa gitmek istiyor. Bitkisel içerikler ile hazırlanan birbirinden farklı içecekler kolay hazırlanması ve farklı lezzetleri ile tercih ediliyor. Son dönemde evde hazırlanan detoks suları kilo verme sürecine takviye oluyor. Kiraz sapı, yeşil çay, tarçın ve limonla hazırlanan tarif evde deneyebileceğiniz seçeneklerden biri. Bu tarifi hazırlamak için mutfağınızda kolaylıkla bulabileceğiniz birkaç malzeme yeterli. İşte gerekli malzemelerin listesi: 1 tutam kiraz sapı 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1,5 litre su (yaklaşık 7-8 su bardağı) 1 adet çubuk tarçın 1 şişe sade maden suyu Yarım limonun suyu DETOKS SUYU NASIL HAZIRLANIR? Öncelikle 1,5 litre suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine kiraz sapını ve yeşil çayı ekleyin. Karışımı yaklaşık 5 dakika demlenmeye bırakın. Demleme işleminin ardından detoks suyunu süzün. Hazırlanan karışıma bir adet çubuk tarçın, maden suyu ve yarım limonun suyunu karıştırarak tüketebilirsiniz.

#3
Foto - Meğer büyük bir hata: Ödem atmak isteyenler bu yanlış, mucizevi besinler değil... Yeşil çay ve kira sapıyla hazırlanıyor...

Detoks suyunu yemeklerden yaklaşık 30 dakika önce veya 30 dakika sonra tüketmelisiniz. Kafeine duyarlı kişilerin yeşil çay tüketirken dikkatli olması gerekir. Kiraz sapı gibi bitkisel içeriklerin de idrar söktürücü etkileri olabileceğinden özellikle düzenli ilaç kullananların, hamilelerin ve kronik rahatsızlığı bulunanların doktor tavsiyesi ile tüketmesi gerekir. Detoks suları vücudu toksinlerden arındıran veya tek başına kilo verdiren mucizevi içecekler değildir. Bu tür içecekler dengeli beslenmenin ve yeterli sıvı tüketiminin yerine geçmez.

#4
Foto - Meğer büyük bir hata: Ödem atmak isteyenler bu yanlış, mucizevi besinler değil... Yeşil çay ve kira sapıyla hazırlanıyor...

Detoks suyu hazırlarken yapılan en büyük hata, meyveleri yıkamadan kullanmak ve hazırlanan karışımı oda sıcaklığında günlerce bekletmektir.

#5
Foto - Meğer büyük bir hata: Ödem atmak isteyenler bu yanlış, mucizevi besinler değil... Yeşil çay ve kira sapıyla hazırlanıyor...

Detoks Suyu Hazırlarken Yapılan Yaygın Hatalar ve Doğruları. • Meyveleri Yıkamamak: Kabuğuyla kullanılan salatalık, limon, elma veya taze otlar üzerindeki tarım ilacı kalıntıları ve bakteriler suya geçer. • Doğrusu: Kullanılacak tüm malzemeler bol sirkeli suda veya karbonatlı suda iyice yıkanmalıdır.

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