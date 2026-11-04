Meğer büyük bir hata: Ödem atmak isteyenler bu yanlış, mucizevi besinler değil... Yeşil çay ve kira sapıyla hazırlanıyor...

Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler, günlük su tüketiminde zaman zaman farklılığa gitmek istiyor. Bitkisel içerikler ile hazırlanan birbirinden farklı içecekler kolay hazırlanması ve farklı lezzetleri ile tercih ediliyor. Son dönemde evde hazırlanan detoks suları kilo verme sürecine takviye oluyor. Kiraz sapı, yeşil çay, tarçın ve limonla hazırlanan tarif evde deneyebileceğiniz seçeneklerden biri. Bu tarifi hazırlamak için mutfağınızda kolaylıkla bulabileceğiniz birkaç malzeme yeterli. İşte gerekli malzemelerin listesi: 1 tutam kiraz sapı 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1,5 litre su (yaklaşık 7-8 su bardağı) 1 adet çubuk tarçın 1 şişe sade maden suyu Yarım limonun suyu DETOKS SUYU NASIL HAZIRLANIR? Öncelikle 1,5 litre suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine kiraz sapını ve yeşil çayı ekleyin. Karışımı yaklaşık 5 dakika demlenmeye bırakın. Demleme işleminin ardından detoks suyunu süzün. Hazırlanan karışıma bir adet çubuk tarçın, maden suyu ve yarım limonun suyunu karıştırarak tüketebilirsiniz.