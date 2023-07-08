Alibey Barajı'na akan derede korkutan tablo! Görenler gözlerine inanamadı

Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, "Bu dere Alibey Barajını besleyen Pirinççi Deremiz. Önceden daha çok akardı ama şu anda 6-7 senedir az akıyor. Yazın az kışın ise çok akan bir deremizdir. Bu sabah aldığım ihbar ile buraya geldim. Derede simsiyah su akıyordu baktım ki balıklar ölmüş kenara vurmuş. Şu anda da su bulanık lağım kokusu halen devam ediyor. Şu ana kadar belki de 200'e yakın balık kenara vurmuş ve ölmüş. Zaten belli kenara kadar geliyordu su. Sabah dere biraz çekildi. Hoş bir şey değil buna yetkililerin acil bir çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Derenin kenarında yaşayan İsmail Kılınç, "Yağmur yağdı bütün balıklarımız öldü koku başladı. Biz çok şikayetçiyiz bu dereden yağmur suları geldi mi lağım kokuyor. Bir sürü balık ölmüş derenin kenarında. Boğazköy'den gelen pislikler bizim bu köyden geçiyor" dedi.