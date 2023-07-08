Alibey Barajı'na akan derede korkutan tablo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'na akan Pirinçci deresinin suyunun rengi değişirken, dereden kötü koku yayılmaya başladı. Çok sayıda balığın telef olarak derenin kıyısına vurduğu görülürken, halk bu soruna çözüm bulunmasını istedi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'nı besleyen Pirinçci Deresi, etkili olan yağmurun ardından bir anda siyah akmaya ve ağır bir koku yaymaya başladı. Yaklaşık 3 saat boyunca siyah olarak akan dere daha sonra çamurlu olarak akmaya devam etti. Derede yüzlerce balığın kıyıya vurarak telef olduğu görüldü. Telef olan balıkları gören halk ise yetkililerden çözüm üretilmesini istedi.