  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
6
Ali Sami Yen'de drone şov

2024-05-28 18:56:22
Ali Sami Yen'de drone şov

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en büyüğü Galatasaray oldu.

#1
Foto - Ali Sami Yen'de drone şov

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 38 hafta sonunda topladığı 102 puanla tarihindeki 24. şampiyonluğu kazandı.

#2
Foto - Ali Sami Yen'de drone şov

Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bu şampiyonluğu kutladı.

#3
Foto - Ali Sami Yen'de drone şov

Sarı-kırmızılılar, stadyumun üzerinde dronelar ile görsel bir şölen düzenledi.

#4
Foto - Ali Sami Yen'de drone şov

Türlü yazılar ve görseller sergilenen şovda, 'Şampiyon Galatasaray' yazısı ve Mauro Icardi tasviri beğeni topladı.

#5
Foto - Ali Sami Yen'de drone şov

- Ali Sami Yen'de drone şov -

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süper Lig'de Anderson Talisca bombası patladı
Spor

Süper Lig'de Anderson Talisca bombası patladı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, sezon sonu kulüpten ayrılıyor. Süper Lig devi, Anderson Talisca için ..
İtalya Başbakanı gündem oldu: Merhaba ben kalt.. Meloni
Dünya

İtalya Başbakanı gündem oldu: Merhaba ben kalt.. Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den daha önceden kendisine “kalt..” diyen Campania Başkanı De Luca ile karşıya karşıya gelince olanlar oldu...
Biz değil Almanya'da yaşayan gurbetçi söylüyor! 'Market arabasının dibini dolduramıyoruz'
Sosyal Medya

Biz değil Almanya'da yaşayan gurbetçi söylüyor! 'Market arabasının dibini dolduramıyoruz'

Türkiye'yi hedef alıp Almanya'yı güzelleyenlere cevap, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir vatandaştan geldi.
Türk kızı dediler Haçlı artığı çıktı: Özel’in Gezi aklaması elinde patladı!
Aktüel

Türk kızı dediler Haçlı artığı çıktı: Özel’in Gezi aklaması elinde patladı!

Gezi’de üç-beş ağacı bahane ederek ülkeyi yakıp yıkan ve Batı destekli bu kirli ihanet planını “çağdaş Türk gençliğinin isyanı” diye yutturm..
Bahçeli o danışmanını görevden aldı. Nedeni ise?
Gündem

Bahçeli o danışmanını görevden aldı. Nedeni ise?

Eski MHP milletvekili, Devlet Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz'un görevine son verildi. Bahçeli’nini Olcay Kılavuz’u neden görevden aldı..
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan alçak sözler: Siyonist rüya gerçeğe dönüştü
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan alçak sözler: Siyonist rüya gerçeğe dönüştü

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama en büyük desteği veren ABD'de, İsrail’in kuruluş yıldönümünde konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23