2024-05-28 18:56:22 Ali Sami Yen'de drone şov
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en büyüğü Galatasaray oldu.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en büyüğü Galatasaray oldu.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 38 hafta sonunda topladığı 102 puanla tarihindeki 24. şampiyonluğu kazandı.
Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bu şampiyonluğu kutladı.
Sarı-kırmızılılar, stadyumun üzerinde dronelar ile görsel bir şölen düzenledi.
Türlü yazılar ve görseller sergilenen şovda, 'Şampiyon Galatasaray' yazısı ve Mauro Icardi tasviri beğeni topladı.
- Ali Sami Yen'de drone şov -
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