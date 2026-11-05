Müjde Türk kamuoyuna her an duyurulabilir: Tamı tamına 90 milyar varillik rezerv

Türkiye'nin yerli imkanlarla inşa ettiği tam donanımlı araştırma gemisi MTA Oruç Reis, 2D ve 3D derin deniz sismik aramaları yapabilme yeteneği sayesinde deniz tabanı altındaki jeolojik yapıları binlerce metre derinliğe kadar haritalandırabiliyor. Türkiye'nin sismik arama filosunun ilk üyesi olan Barbaros Hayreddin Paşa ise, 2D ve 3D geniş alan sismik veri toplama kapasitesiyle Akdeniz ve Karadeniz'de yüz binlerce kilometrekarelik alanda tarama gerçekleştirdi. Bu iki sismik araştırma gemisine, derin deniz sondaj operasyonlarını yürüten Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemileri eşlik ediyor. Sismik araştırma gemilerinin topladığı veriler, hidrokarbon potansiyeli taşıyan jeolojik yapıların belirlenmesinde ve derin deniz sondaj operasyonlarının planlanmasında kullanılıyor.