Ankara'yı yakından takip eden isim asgari ücret zammı için rakam verdi!

Hastalık nedeniyle çalışamayanlara ödenen günlük en düşük rapor parası, mevcut durumda yatarak tedavide 550,5 lira, ayakta tedavide ise 734 lira seviyesinde bulunuyor. Asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılması halinde bu tutarlar sırasıyla 706,84 lira ve 942,46 liraya yükselecek. Yüzde 33,7'lik artışta ise yatarak tedavi için 736,02 lira, ayakta tedavi için 981,36 lira ödeme yapılacak. Stajyer ücretlerinde de benzer bir artış öngörülüyor. Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda stajyerlere ödenen en düşük ücretler iş yerindeki çalışan sayısına göre 5 bin 407 lira ile 10 bin 814 lira arasında değişecek. Yüzde 33,7'lik artışta ise bu tutarlar 5 bin 630 lira ile 11 bin 261 liraya çıkacak.