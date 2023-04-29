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Ali Koç'tan seçim çıkışı! "Sabrım taşmaya başladı"

2023-04-29 15:05:49
Ali Koç'tan seçim çıkışı! "Sabrım taşmaya başladı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında çarpıcı sözler söyledi.

#1
Foto - Ali Koç'tan seçim çıkışı! "Sabrım taşmaya başladı"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve camiayı hedef alan Ali Koç, ayrıca Divan'daki muhaliflerle de gerginlik yaşadı.

#2
Foto - Ali Koç'tan seçim çıkışı! "Sabrım taşmaya başladı"

Konuşma yaptığı sırada sözünü kesen bazı muhaliflere çatan sarı-lacivertlilerin bir numarası, aday bulunması halinde seçime gideceğini söyledi.

#3
Foto - Ali Koç'tan seçim çıkışı! "Sabrım taşmaya başladı"

"Bir şeyler anlattın, bence içi boş şeyler söyledin. Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz! Bulun, genel kurula gidelim! Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın."

#4
Foto - Ali Koç'tan seçim çıkışı! "Sabrım taşmaya başladı"

Ayrıca bu sene UEFA'da başarılı olduklarının da altını çizen Koç, “Biz bu sene 107. sırada UEFA'ya başladık. Şu an 58. sıraya geldik. Biz ilk 25 içerisinde olmalıyız. 58 kabul edilebilir değil. Ama ivmeyi göstermek için söylüyorum. Son 10 yılın en yüksek puan averajı bu sene; 2.20.” ifadelerini kullandı.

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