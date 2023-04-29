Ali Koç'tan seçim çıkışı! "Sabrım taşmaya başladı"

Ayrıca bu sene UEFA'da başarılı olduklarının da altını çizen Koç, “Biz bu sene 107. sırada UEFA'ya başladık. Şu an 58. sıraya geldik. Biz ilk 25 içerisinde olmalıyız. 58 kabul edilebilir değil. Ama ivmeyi göstermek için söylüyorum. Son 10 yılın en yüksek puan averajı bu sene; 2.20.” ifadelerini kullandı.