Ali Koç yine kendine yakışanı yaptı! TFF seçimlerine müdahil oldu... Küstahça açıklamalar...

Kendisinin telefonlarının 2 yıl boyunca dinlendiğini aktaran Koç, "Söz konusu milli değerler ise bizleri en son sorgulayacak kişilerden biri sizsiniz. Çünkü sizin 2 telefonunuzda ByLock çıktı. Böyle biri bize milli değerler konusunda asla laf edemez, konuşamaz, yön veremez, ithamda bulunamaz. Bir hatırlatma daha yapayım. Sizin telefonunuza ByLock yükleyenler benim telefonlarımı 2 yıl boyunca kanuna aykırı şekilde dinlemişler. Benim 2 davam var. Sadece telefonlardan yola çıkarsak, milli değerler konusunda kimin doğru kimin yanlış noktada olduğunu herkes anlamış olur. Sakın bir daha böyle bir şeye tenezzül etmeyin, sizin için çok tatsız olur." şeklinde görüş belirtti. - "FETÖ unsuru hala Türk futbolunun içindedir" Ali Koç, FETÖ unsurlarının hala Türk futbolunda bulunduğunu ileri sürdü. Örgütün futbol üzerinde birçok kaos oluşturduğunu aktaran Koç, "Futbol üzerinde bu kadar kaos yaratmaya çalışmış bir örgütün yanında yakınından geçmiş kimsenin futbolda olmaması lazım. Bu kadar dönüştük mü biz? Hassasız bu konuya, 3 Temmuz'dan geçtik biz. İnsan mı kalmadı bu ülkede? Seçimlerden önce Başkanın niye başkan olmamasıyla ilgili açıklamam olmuştu çünkü hassasız, acı tecrübelerimiz var. Yıllardır o yaşananlardan sonra belimizi doğrultamadığımız için. FETÖ unsuru hala Türk futbolunun içindedir." ifadelerini kullandı. Büyükekşi'nin Cumhurbaşkanı'nın adını kullandığını dile getiren Koç, şunları aktardı: "Ali Koç'un başını çektiği, hükümete ya da Cumhurbaşkanı'na karşı bir eylem ifadeleri... Bazı siyaset mensupları imza verenleri Cumhurbaşkanı'mıza karşı bir oluşum olarak pozisyonluyorlar. Altı üstü TFF seçimleri için bir imza. Kendisi kulüpleri bizzat aradığında 'Ali Koç mu size baskı yapıyor?' diyor. 'Bu işe bakanlar girdi artık sizi arayabilir.' diyor. Seçim sonuçlarına değinerek 'Şimdi de futbolu ele geçirmeye çalışıyorlar.' diyor. 'Bu bir seçim çalışması değil, bana yapılan, beni atayana yapılan harekettir.' deniyor. 'CHP belediyeleri düğmeye bastı, Reisi yıkmaya çalışıyorlar.' diyor. Olacak iş mi arkadaşlar? Bazı kulüpleri günde 7-8 defa arıyor. Volkan Can var meşhur. Bir sürü kulüp arıyor. 'İmza vermeyin imza verenlerin maçlarına atanan hakemler daha titizlikle bakıyor.' diyor. Ne demek bu? Milli takım sponsorluğu anlaşması var. Bunun yüzde 60'ını peşin almışlar ve bunu 2. ve 3. Lig kulüplerine dağıtmışlar. 13 takım geri çekmiş imzayı, niye geri çekti Sayın Başkan? Neye göre imza verdi, neye göre çekti? Çok yanlış yolda gidiyorsunuz. Sizin yüzünüzden kulüplerin birbirine güveni zedelendi. Tekrar aday oldunuz, seçildiniz var sayalım. Nasıl bu kulüplerin başkanı olacaksınız."