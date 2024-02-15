Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Alanya beraberliğini yol kazası olarak gören futbolcular Rize maçına istekle çalışıyor. Bu sezon dış sahada hiç kaybetmeyen ve 12 galibiyet, 1 beraberlikle deplasmanların en başarılı takımı olan Kanarya, Rize’den 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışında zirvedeki yerini geri almak istiyor. Öte yandan Ali Koç'la İsmail Kartal özel bir görüşme yaptı. İşte haberin detayları...