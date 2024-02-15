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Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

2024-02-15 09:55:04
Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Alanya beraberliğini yol kazası olarak gören futbolcular Rize maçına istekle çalışıyor. Bu sezon dış sahada hiç kaybetmeyen ve 12 galibiyet, 1 beraberlikle deplasmanların en başarılı takımı olan Kanarya, Rize’den 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışında zirvedeki yerini geri almak istiyor. Öte yandan Ali Koç'la İsmail Kartal özel bir görüşme yaptı. İşte haberin detayları...

#1
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğundan inen Fenerbahçe’de sezonun geri kalan bölümü için futbolcularda en ufak bir gerilim veya panik havası olmadığı taraftarlara müjdelendi.

#2
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Zirve yarışında Galatasaray’ın 2 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Çaykur Rizespor maçına neşe içinde hazırlanan futbolcular, bu hafta deplasmanda kazanarak taraftarın sarsılan öz güvenini tekrar sağlamlaştırmak istiyorlar.

#3
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Kaptanların salı günü yaptığı toplantıyı dün top başı yapan arkadaşlarına aktaran ve camiaya da mesaj gönderen Edin Dzeko’nun “Biz deneyimli oyunculardan oluşan bir ekibiz ve şampiyonluğa inanıyoruz.

#4
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Takım olarak bu hedefe kilitlendik. Taraftarlarımız da şampiyonluğa inanırsa başarıyı yakalarız.

#5
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Taraftarlarda kuşku, panik gibi negatif düşünceler olursa bu sahaya da yansır ve takımı olumsuz etkiler.

#6
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Gerek kaptanlar gerekse Bonucci, Serdar Aziz, Becao gibi deneyimli isimler buna izin vermez” dediği öğrenildi.

#7
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Edin Dzeko, kaptanların aralarında yaptığı toplantıyı 1 günlük izinden sonra dün top başı yapan takıma bu sözlerle aktardı ve hırs dolu antrenman başladı.

#8
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Hürriyet'te yer alan habere göre; sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç’un da Kadıköy’deki Alanya beraberliğinin ardından İsmail Kartal bir görüşme yaptığı ve “Hocam sana güvenimiz ve inancımız tam.

#9
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

Bu yıl şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Yeniden bir galibiyet serisi yakalayacağımıza inancımız tam” diyerek deneyimli teknik adama moral verdiği öğrenildi.

#10
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

#11
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

#12
Foto - Ali Koç, İsmail Kartal'ın yüzüne söyledi! Beklenmedik karar! Bir bir anlatmaya başladı: Bir şekilde yapacaklar:

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