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Spor
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Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

2023-04-23 17:06:38
Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

#1
Foto - Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çadır kentte kalan

#2
Foto - Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

atay'ın Dörtyol ilçesinde çadır kentte kalan çocukların Ramazan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

#3
Foto - Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin adından Sarı-Lacivert Derneği tarafından Dörtyol ilçesine kurulan çadır kentte, Fenerbahçe Kulübü tarafından 23 Nisan etkinliği düzenlendi.

#4
Foto - Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

Etkinlikte, kulüp başkanı Ali Koç çocuklarla bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

#5
Foto - Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Koç, atkı ve formaları da imzaladı.

#6
Foto - Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

Çocuklara hamburger, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramların da olduğu 23 Nisan etkinliğinde, hediyeler de dağıtıldı.

#7
Foto - Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

Daha sonra etkinlik alanına gelen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel,

#8
Foto - Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

Koç ile çadır kentteki aileleri ziyaret etti.

#9
Foto - Ali Koç, Hatay'da bakın ne yaptı!.. Flaş gelişme...

Çocuklar gönüllerince eğlenirken, Koç ve Demirel'le de fotoğraf çektirdi.

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