Ali Karahasanoğlu, geçmiş 5 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

5 Haziran 2016 Özgür Düşünce, "Böyle bir örgüt yok" manşeti ile çıkan Akın İpek'in gazetesi, sözüm ona duayen hukukçu diye tanıttığı adamın ağzından "FETÖ diye bir örgüt yok" dedirtiyor. Bu manşetin üzerinden 35 gün geçmişti ki, 15 Temmuz hain darbe girişimi, o olmadığı ileri sürülen FETÖ tarafından yapıldı. Kendi savaş uçaklarımız ile, polislerimiz şehid edildi.. Bu prof. ise, hâlâ gazetelere demeç veriyor, "KHK ile atılanların hukukları çiğnendi" diye. Bu adamın kendisini "FETÖ'yü aklamak"tan içeri tıkmazsanız, yapacağı budur.