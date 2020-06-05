2020-06-05 14:29:34 Ali Karahasanoğlu, geçmiş 5 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 5 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Çözüm sürecinde ulusalcılığa soyunan Sözcü gazetesinin, milliyetçi insanlarımızı kışkırtmak için, "Nerede bu Tayyip" başlığı ile çıktığını hatırlatan Karahasanoğlu, Erdoğan’ın o hainlere seyirci kalan TSK içine sızmış FETÖ'cüleri tasfiye ettiğinde "Milletin ordusu tasfiye ediliyor" diyen Sözcü’nün bugün itibari ile PKK'nın siyasi partiye sahip çıkıp, "HDP barajı aşması gerekir. Ki Tayyip Erdoğan’ı devirelim" başlıkları ile çıkmaya başladığını ifade etti.