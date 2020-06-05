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Medya
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Ali Karahasanoğlu, geçmiş 5 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

2020-06-05 14:29:34
Ali Karahasanoğlu, geçmiş 5 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 5 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Çözüm sürecinde ulusalcılığa soyunan Sözcü gazetesinin, milliyetçi insanlarımızı kışkırtmak için, "Nerede bu Tayyip" başlığı ile çıktığını hatırlatan Karahasanoğlu, Erdoğan’ın o hainlere seyirci kalan TSK içine sızmış FETÖ'cüleri tasfiye ettiğinde "Milletin ordusu tasfiye ediliyor" diyen Sözcü’nün bugün itibari ile PKK'nın siyasi partiye sahip çıkıp, "HDP barajı aşması gerekir. Ki Tayyip Erdoğan’ı devirelim" başlıkları ile çıkmaya başladığını ifade etti.

#1
Foto - 5 Haziran 2013 Sözcü gazetesi, 27 Mayıs 2013'de başlatılan gezi isyanında ilk ölüm yaşandığında, adeta sevinen Sözcü gazetesi,

5 Haziran 2013 Sözcü gazetesi, 27 Mayıs 2013'de başlatılan gezi isyanında ilk ölüm yaşandığında, adeta sevinen Sözcü gazetesi, "Gezi'ye ilk kurban" başlığı ile çıktı.. "mesele 2 ağaç değil" itirafını yaptı.. Sigara, içki, yatak odasına karışma algısı ile Türkiye'de insanların her şeyine karışıldığı iddiasında bulundu.. Üzerinden 7 yıl geçti. Sigara yasakları, kötü mü oldu? İçki konusunda, alkoliklerden bugün bir itiraz var mı? Kimin yatak odasına karışılıyor? Hepsi yalan, hepsi iftira.. Gezide ilk ölen genç olarak tanıtılan Abdullah Cömert'in üç günde sadece 5 saat uyuyabildiği, 9 ağrı kesici ilaç yuttuğu itirafları ise, gençlerin o günlerde nasıl kandırıldığını gösteriyor.

#2
Foto - 5 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi,

5 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi, "Sopayla öldürdüler" denilen gencin, vücudunda darp izi olmadığı, bir gaz fişeğinin başına gelmesi sonucu öldüğü sonradan açıklandı ama. Halk, "sopa ile öldürüldü, bilerek linç edildi" algısı ile sokağa çekilmişti bir defa..

#3
Foto - 5 Haziran 2014 Sözcü gazetesi, Çözüm sürecinde ulusalcılığa soyunan Sözcü gazetesi, milliyetçi insanlarımızı kışkırtmak için,

5 Haziran 2014 Sözcü gazetesi, Çözüm sürecinde ulusalcılığa soyunan Sözcü gazetesi, milliyetçi insanlarımızı kışkırtmak için, "Nerede bu Tayyip" başlığı ile çıkıp, "Açılım, hainleri iyice şımarttı. Devlet ortada yok" ifadelerini birinci sayfada yayınlıyordu.. Erdoğan, o hainlere seyirci kalan TSK içine sızmış FETÖ'cüleri tasfiye ederken, "Milletin ordusu tasfiye ediliyor" diyen Sözcü, bugün itibari ile PKK'nın tepesine balyoz indirilince, uzantısı siyasi partiye sahip çıkıp, "HDP barajı aşması gerekir. Ki Tayyip Erdoğan’ı devirelim" başlıkları ile çıkmaya başladılar..

#4
Foto - 5 Haziran 2015 Bugün gazetesi, Bir yıl önce,

5 Haziran 2015 Bugün gazetesi, Bir yıl önce, "Nerede bu Tayyip" diyerek milliyetçileri Sözcü vasıtası ile kışkırtan FETÖ'cüler, 2015'te ise, Akın İpek'in gazetesi Bugün ile, "HDP'ye çifte provokasyon" başlığı ile, bu sefer hainleri savunmaya başladılar..

#5
Foto - 5 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası kuruluşlara yalan bilgilerle ispiyonlamaya çalışan gazete, sınır ötesindeki EL Kaide'ye adam yollandığı iftirası ile çıktı. Ama o El Kaideciler de, PYD'liler de, Erdoğan sayesinde, bugün etkisiz hale getirildi.. Manşete çıkan yalanlar da tescillenmiş oldu. Aynı tarihli Cumhuriyet'teki,

5 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası kuruluşlara yalan bilgilerle ispiyonlamaya çalışan gazete, sınır ötesindeki EL Kaide'ye adam yollandığı iftirası ile çıktı. Ama o El Kaideciler de, PYD'liler de, Erdoğan sayesinde, bugün etkisiz hale getirildi.. Manşete çıkan yalanlar da tescillenmiş oldu. Aynı tarihli Cumhuriyet'teki, "Erzurum'da provokasyon" başlıklı haber de, Sözcü'nün PKK'ya zemin açıldığı manşetleri ile kıyasladığınızda, oynanan oyunu daha net gösteriyor. Biri PKK'ya zemin açılıyor diyor, diğeri ise, "HDP'ye saldırılıyor" diyor..

#6
Foto - 5 Haziran 2015 Sözcü gazetesi, Bu ahlaksızların, seçim döneminde, Kur’an'a yılan benzetmesi bile yaptıklarının ispatı..

5 Haziran 2015 Sözcü gazetesi, Bu ahlaksızların, seçim döneminde, Kur’an'a yılan benzetmesi bile yaptıklarının ispatı.. "Denize düşen yılana sarılır"mış.. "Oyu düşen de Kur’an'a sarılır"mış.. Ahlaksızlar bunun bile hesabını vermeden, bugün yayın hayatlarına devam ediyorlar..

#7
Foto - 5 Haziran 2016 Taraf, Selahattin Demirtaş'ın ilginç sözü:

5 Haziran 2016 Taraf, Selahattin Demirtaş'ın ilginç sözü: "Hedef gösteren sorumlu.." biz de aynısını söylüyoruz ve "Kobani'yi bahane edip, Yasin Börü'leri katlettiren Selahattin Demirtaş da, öldürmüş gibi sorumludur" diyoruz.. Niye karşı çıkıyorlar ki?

#8
Foto - 5 Haziran 2016 Özgür Düşünce,

5 Haziran 2016 Özgür Düşünce, "Böyle bir örgüt yok" manşeti ile çıkan Akın İpek'in gazetesi, sözüm ona duayen hukukçu diye tanıttığı adamın ağzından "FETÖ diye bir örgüt yok" dedirtiyor. Bu manşetin üzerinden 35 gün geçmişti ki, 15 Temmuz hain darbe girişimi, o olmadığı ileri sürülen FETÖ tarafından yapıldı. Kendi savaş uçaklarımız ile, polislerimiz şehid edildi.. Bu prof. ise, hâlâ gazetelere demeç veriyor, "KHK ile atılanların hukukları çiğnendi" diye. Bu adamın kendisini "FETÖ'yü aklamak"tan içeri tıkmazsanız, yapacağı budur.

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